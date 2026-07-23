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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan tutuklandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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fatma soydaş
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı.Soydaş, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sosyal-medya-fenomeni-fatma-soydas-icin-tutuklama-talep-edildi-1107499638.html
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fatma soydaş , sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
fatma soydaş , sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı

19:07 23.07.2026 (güncellendi: 19:26 23.07.2026)
Fatma Soydaş sosyal medya
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı.
Soydaş, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi
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