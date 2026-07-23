https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sosyal-medya-fenomeni-fatma-soydas-tutuklandi-1107503217.html
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan tutuklandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T19:07+0300
2026-07-23T19:07+0300
2026-07-23T19:26+0300
türki̇ye
fatma soydaş
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sosyal medya
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı.Soydaş, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sosyal-medya-fenomeni-fatma-soydas-icin-tutuklama-talep-edildi-1107499638.html
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fatma soydaş , sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı
19:07 23.07.2026 (güncellendi: 19:26 23.07.2026)
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı.
Soydaş, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.