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Kuzey Kıbrıs’ta batan gemiyle ilgili 9 şüpheli için 7 gün ek gözaltı süresi

Kuzey Kıbrıs’ta batan gemiyle ilgili 9 şüpheli için 7 gün ek gözaltı süresi

Sputnik Türkiye

Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 şüpheli için Girne Kaza Mahkemesi 7'şer gün ek gözaltı süresi verirken, vatandaşlar tepkili.

2026-09-11T15:05+0300

2026-09-11T15:05+0300

2026-09-11T15:05+0300

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Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.Soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede aralarında kazazedelerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.'Gönderdiği videoda geminin kızağı kırıktı' Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında, geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ifade ederek bunun geçerli delil olabileceğini savundu.Mahkeme heyeti, halen gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 kişi için ek 7'şer gün gözaltı süresi verdi, soruşturma ile ilgili 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkardı.Ne olmuştu?Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan ‘Filo Jet’ isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/girne-aciklarinda-kritik-operasyon-kaza-bolgesinde-arama-filosu-genisliyor-1108644399.html

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