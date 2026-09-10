https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/girne-aciklarinda-kritik-operasyon-kaza-bolgesinde-arama-filosu-genisliyor-1108644399.html

Girne açıklarında kritik operasyon: Kaza bölgesinde arama filosu genişliyor

Girne açıklarında kritik operasyon: Kaza bölgesinde arama filosu genişliyor

Sputnik Türkiye

Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıp kişileri bulmak için yürütülen arama çalışmalarına yeni bir gemi katılıyor. Kuzey Kıbrıs... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:04+0300

2026-09-10T09:04+0300

2026-09-10T09:04+0300

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Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıp kişilere ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor.Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip yeni bir arama kurtarma gemisinin operasyonlara dahil edileceğini duyurdu.Yeni geminin özellikle denizin derinliği ve batığın bulunduğu bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle devam eden çalışmalara ilave teknik kapasite sağlaması bekleniyor.Karar Ankara'daki toplantıda alındıÜstel'in açıklamasına göre arama operasyonunun mevcut durumu Ankara'da gerçekleştirilen kapsamlı toplantılarda değerlendirildi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantılara ilgili bakanlıkların yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri, teknik heyetler ve özel kurumların temsilcileri katıldı.Bugüne kadar gerçekleştirilen arama çalışmalarının değerlendirildiği görüşmeler sonucunda, yeni bir arama kurtarma gemisinin Girne açıklarına gönderilmesine karar verildi.Özel donanımlı gemi İstanbul'dan yola çıkacakYeni geminin hareket takvimini de açıklayan Üstel, "Söz konusu gemi yarın İstanbul'dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacaktır" dedi.Üstel, geminin hafta sonu veya hafta başında Kuzey Kıbrıs'a ulaşmasının ve ardından arama çalışmalarına başlamasının planlandığını söyledi.Geminin derin sularda çalışma kabiliyeti ve özel teknik ekipmanları, kazanın meydana geldiği bölgedeki aramaların daha ayrıntılı biçimde sürdürülmesine olanak sağlayacak.TCG IŞIN arama çalışmalarını sürdürüyorKaza bölgesindeki çalışmalara Türk Deniz Kuvvetleri unsurları da destek veriyor.Üstel, TCG IŞIN'ın tüm mürettebatıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.Operasyonda görev alan TCG ALEMDAR'ın ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçları nedeniyle limanına döndüğünü belirten Üstel, çalışmaların kesintisiz biçimde sürdürüldüğünü vurguladı.Aramalar havadan, karadan ve denizden sürüyorKayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen operasyon yalnızca denizdeki çalışmalarla sınırlı değil.Üstel, arama faaliyetlerinin havadan, karadan ve denizden devam ettiğini belirterek operasyonun temel hedefini "Amacımız nettir. Kayıplarımıza ulaşmak" sözleriyle açıkladı.Denizin derinliği, bölgedeki koşullar ve batığın mevcut durumunun arama faaliyetlerini zorlaştırdığı ve çalışmaların zaman almasına neden olduğu belirtildi.Derinlik ve batığın durumu çalışmaları zorlaştırıyorArama operasyonunda karşılaşılan en önemli güçlüklerin başında denizin derinliği ve batığın bulunduğu koşullar geliyor.Üstel, bu nedenle çalışmaların beklenenden uzun sürebildiğini ancak yeni teknik imkanların devreye alınmasıyla operasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.Yeni arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasıyla özellikle derin sulardaki inceleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.Türkiye'den çok sayıda kurum operasyona destek veriyorÜstel, Türkiye'deki farklı kurumların kazanın ardından yürütülen çalışmalara ilk günden itibaren destek sağladığını da açıkladı.Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama ve koordinasyon çalışmalarında görev alırken, Adli Tıp Kurumu da kimliklendirme, yüz tanıma, DNA tespitleri ve diğer adli süreçlere katkı sağlıyor.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin de koordinasyona destek verdiğini belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve operasyona katılan kurumlara teşekkür etti.Girne açıklarındaki deniz kazasında kayıp kişilere ulaşılması için yürütülen çalışmalar, yeni özel donanımlı geminin bölgeye katılmasıyla genişletilerek devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-iran-savasinda-hareketlilik-suruyor-abdnin-asil-hedefi-ortadoguda-cini-yavaslatmak--1108629779.html

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