Husilerin savaşa girmesiyle gündeme gelen Babül Mendeb Boğazı'nın önemi ne?

Husilerin savaşa girmesiyle gündeme gelen Babül Mendeb Boğazı'nın önemi ne?

Sputnik Türkiye

Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan dar bir su yolu. Yemen ile Afrika Boynuzu’ndaki Cibuti ve Eritre arasından geçen bu geçit, küresel deniz ticaretinin ana arterlerinden biri.

2026-03-30T14:01+0300

2026-03-30T14:01+0300

2026-03-30T14:01+0300

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, 28 Mart’ta İsrail'e füze fırlatarak dahil oldu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik” dedi.Husilerin savaşa dahil olmasıyla, gözler Babül Mendeb Boğazı’na çevrildi.Tüm dünya deniz taşımacılığının önemli bir kısmı Babül Mendeb Boğazı’ndan geçiyor. Özellikle enerji ticaretinde kritik rol oynuyor ve yaklaşık küresel denizle taşınan petrolün yüzde 8‑12’sinin bu güzergahı kullandığı tahmin ediliyor.Boğaz, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı aracılığıyla Avrupa ve Akdeniz’e doğrudan bir bağlantı sağlıyor, bu da Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en kısa deniz yolunu oluşturuyor.Bu nedenle boğaz, hem ekonomik hem de stratejik açıdan dünya ticaretini doğrudan etkileyen bir “boğazağız” olarak kabul ediliyor.‘Dünya ticaretinin kritik kavşağı’Babül Mandeb, dünya ticaretinin kritik bir kavşağı olarak da anılıyor. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya, Kızıldeniz üzerinden Asya’ya giden deniz trafiği bu boğazdan geçiyor.Bu nedenle boğazda yaşanacak bir askeri gerilim veya deniz trafiğinin engellenmesi, küresel ticaret yollarını ciddi şekilde etkileyebilir.Boğazın güvenliği, petrol başta olmak üzere enerji tedarik zincirleri, konteyner taşımacılığı ve küresel ekonomik istikrar üzerinde doğrudan sonuçlar doğurur.2023’ten itibaren Husiler, Filistin’e destek vererek Kızıldeniz ve Babül Mandeb çevresindeki deniz trafiğine yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar, büyük uluslararası nakliye firmalarının gemi rotalarını Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden uzatarak geçmeleri yönünde karar vermelerine yol açmış, maliyetleri artırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/orta-doguda-savas-31-gunu-enerji-ve-sanayi-tesisleri-karsilikli-bombalandi-kara-harekati-ihtimali-1104599974.html

i̇ran

i̇srail

kızıldeniz

babül mendeb boğazı

Sputnik Türkiye

