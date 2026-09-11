https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/seferihisar-belediyesine-4-dalga-operasyon-gozaltilar-var-1108682414.html
Seferihisar Belediyesi'ne 4. dalga operasyon: Gözaltılar var
Seferihisar Belediyesi'ne 4. dalga operasyon: Gözaltılar var
Sputnik Türkiye
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Soruşturmanın 4. dalgası kapsamında ekiplerin çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlediği öğrenildi.Operasyonda onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltındaki kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınOperasyonun sabahın erken saatlerinde başladığı ve soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.Mevcut bilgilere göre operasyon kapsamında gözaltı işlemleri sürerken, toplam gözaltı sayısına ilişkin kesin rakam henüz açıklanmadı.Yetkili makamlardan operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntılı bir açıklama da şu ana kadar gelmedi.Gözaltı gerekçeleri henüz açıklanmadıSeferihisar Belediyesi soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan kişilere hangi suçlamaların yöneltildiği ve operasyonun önceki dalgalarla bağlantısına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.Soruşturmanın içeriği, gözaltı sayısı, şüphelilerin kimlikleri ve yöneltilen suçlamaların ilerleyen saatlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
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sabah, türkiye, haberler
Seferihisar Belediyesi'ne 4. dalga operasyon: Gözaltılar var
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmanın 4. dalgası kapsamında ekiplerin çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlediği öğrenildi.
Operasyonda onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltındaki kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
Operasyonun sabahın erken saatlerinde başladığı ve soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.
Mevcut bilgilere göre operasyon kapsamında gözaltı işlemleri sürerken, toplam gözaltı sayısına ilişkin kesin rakam henüz açıklanmadı.
Yetkili makamlardan operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntılı bir açıklama da şu ana kadar gelmedi.
Gözaltı gerekçeleri henüz açıklanmadı
Seferihisar Belediyesi soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan kişilere hangi suçlamaların yöneltildiği ve operasyonun önceki dalgalarla bağlantısına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
Soruşturmanın içeriği, gözaltı sayısı, şüphelilerin kimlikleri ve yöneltilen suçlamaların ilerleyen saatlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.