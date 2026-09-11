https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakir-fiyatlari-rekor-kirdi-yapay-zeka-talebi-artiriyor-1108681510.html

Bakır fiyatları rekor kırdı: Yapay zeka talebi artırıyor

Bakır fiyatları rekor kırdı: Yapay zeka talebi artırıyor

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda bakır fiyatları tarihi zirveye çıktı. New York'ta bakır vadeli işlemleri pound başına 6,89 dolardan kapanırken, Londra'da da rekor... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T08:07+0300

2026-09-11T08:07+0300

2026-09-11T08:07+0300

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donald trump

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abd

şili

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Sanayinin en kritik hammaddelerinden bakır, küresel piyasalarda rekor kırdı. New York'ta bakır vadeli işlemleri çarşamba günü pound başına 6,89 dolardan kapanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Londra piyasasında da benzer şekilde tarihi zirveler görülürken, kırmızı metalin yıl başından bu yana değer kazancı yüzde 15'i aştı.Bu performansla bakırın aynı dönemde altın, gümüş, Bitcoin ve S&P 500 endeksinden daha fazla değer kazandığı belirtildi.Yapay zeka bakır talebini büyütüyorBakırdaki yükselişin arkasındaki en dikkat çekici faktörlerden biri yapay zeka altyapılarının hızla büyümesi. Büyük veri merkezlerinin kurulması, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve yüksek miktarda enerji gerektiren yapay zeka sistemleri bakıra yönelik talebi artırıyor.Buna elektrikli araç üretimi ve elektrifikasyon yatırımları da ekleniyor. Elektronikten otomotive, konutlardan enerji altyapısına kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olması, bakırı küresel ekonominin kritik metallerinden biri haline getiriyor.Talep hızla artarken üretim tarafında ise aynı ölçüde bir genişleme görülmüyor.Küresel bakır üretimi gerilediKüresel bakır madeni üretiminin yılın ilk yarısında yüzde 1,1 gerilediği bildirildi.Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de ise olumsuz hava koşulları ve maden kalitesindeki düşüş nedeniyle üretim aynı dönemde yüzde 6,6 azaldı.Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileri, işlenmiş bakır tarafında küresel bir fazlalık bulunduğunu gösterse de madencilikte yaşanan gerileme, gelecekte arzın talebi karşılamakta zorlanabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.Trump'ın tarifeleri piyasayı hareketlendirdiBakır fiyatlarındaki yükselişte yalnızca yapay zeka ve arz sorunu değil, ABD'nin tarife politikası da etkili oluyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl yarı işlenmiş bakır ürünlerine yüzde 50 tarife uygulaması ve işlenmiş bakır ürünlerine yeni tarifeler getirilebileceğine ilişkin belirsizlik, küresel piyasadaki dengeleri değiştirdi.Olası yeni tarifelerden önce pozisyon almak isteyen tüccarların ABD'ye büyük miktarda bakır sevk etmesi, metalin diğer piyasalardaki kullanılabilir arzının azalmasına katkıda bulundu.Bakır neden bu kadar hızlı yükseliyor?Analistler, son dönemde görülen sert fiyat hareketinin yalnızca klasik arz-talep dengesizliğiyle açıklanamayacağına dikkat çekiyor.Tarifelerin kapsamı ve zamanlamasına ilişkin belirsizliğin şirketleri stok yapmaya yöneltmesi, bakırın belirli bölgelere taşınmasına ve küresel stokların dağılımının değişmesine neden oluyor.Böylece yapay zeka ve elektrifikasyondan gelen uzun vadeli talep, madencilik sektöründeki üretim sorunları ve kısa vadeli tarife endişeleri aynı anda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.Bakırdaki rekor tüketiciyi nasıl etkileyebilir?Bakır yalnızca finansal piyasalarda işlem gören bir emtia değil. Otomobillerden bilgisayarlara, elektrik kablolarından binalara ve enerji altyapısına kadar birçok ürünün üretiminde kullanılıyor.Bu nedenle bakır fiyatlarının rekor seviyelerde kalması, üreticilerin hammadde maliyetlerini artırabilir. Artan maliyetlerin tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı ise şirketlerin fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak.Uzmanlar, kısa vadede fiyatlarda tarife kaynaklı dalgalanmalar yaşanabileceğine işaret ederken, uzun vadede yapay zeka veri merkezleri, elektrikli araçlar ve küresel elektrifikasyon yatırımlarının bakır talebini desteklemeyi sürdürebileceğini öngörüyor.

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