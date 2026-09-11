https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sarkici-nevden-kotu-haber-entube-edildi-1108700415.html

Şarkıcı Nev'den kötü haber: Entübe edildi

Şarkıcı Nev'den kötü haber: Entübe edildi

Sputnik Türkiye

Hastanede tedavi altına alınan Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

yaşam

nev

entübe

hastane

çoklu organ yetmezliği

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Zor, Mühürlü Kaderim gibi şarkılarla tanınan ve Nev ismiyle bilinen Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği belirtildi. 57 yaşındaki şarkıcı 3 Eylül'den beri hastanede tedavi görüyordu. Bilinç kaybıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildiNev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html

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Sputnik Türkiye

nev, entübe, hastane, çoklu organ yetmezliği