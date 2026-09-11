https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sarkici-nevden-kotu-haber-entube-edildi-1108700415.html
Şarkıcı Nev'den kötü haber: Entübe edildi
Şarkıcı Nev'den kötü haber: Entübe edildi
Sputnik Türkiye
Hastanede tedavi altına alınan Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T16:28+0300
2026-09-11T16:28+0300
2026-09-11T16:28+0300
yaşam
nev
entübe
hastane
çoklu organ yetmezliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080987412_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_1ab15f57a856e0da2ca2b048a491f321.jpg
Zor, Mühürlü Kaderim gibi şarkılarla tanınan ve Nev ismiyle bilinen Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği belirtildi. 57 yaşındaki şarkıcı 3 Eylül'den beri hastanede tedavi görüyordu. Bilinç kaybıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildiNev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080987412_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_ce1e2efd383bb708291a915cc5d9bb0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nev, entübe, hastane, çoklu organ yetmezliği
nev, entübe, hastane, çoklu organ yetmezliği
Şarkıcı Nev'den kötü haber: Entübe edildi
Hastanede tedavi altına alınan Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi.
Zor, Mühürlü Kaderim gibi şarkılarla tanınan ve Nev ismiyle bilinen Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği belirtildi. 57 yaşındaki şarkıcı 3 Eylül'den beri hastanede tedavi görüyordu.
Bilinç kaybıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi
Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."