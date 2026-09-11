https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-belli-oldu-1108678031.html

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 maç oynandı. Gecenin karşılaşmalarında toplam 23 gol atılırken, Fenerbahçe'yle Roma 1-1 berabere kaldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T00:23+0300

2026-09-11T00:23+0300

2026-09-11T00:23+0300

spor

manchester united

slavia prag

fenerbahçe

roma

lens

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı. Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup ederken Como, turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 4-1 yendi.Manchester United, Sabah'ı 4-0 geçerken Lens, Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. PSV ve Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahçe ve Roma ise 1-1 berabere kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları:Fenerbahçe 1-1 RomaPSV 1-1 Shakhtar DonetskBayern Münih 5-0 Bodo/GlimtComo 4-1 RB LeipzigManchester United 4-0 SabahSlavia Prag 2-3 Lens

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