https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-belli-oldu-1108678031.html
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 maç oynandı. Gecenin karşılaşmalarında toplam 23 gol atılırken, Fenerbahçe'yle Roma 1-1 berabere kaldı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T00:23+0300
2026-09-11T00:23+0300
2026-09-11T00:23+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı. Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup ederken Como, turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 4-1 yendi.Manchester United, Sabah'ı 4-0 geçerken Lens, Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. PSV ve Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahçe ve Roma ise 1-1 berabere kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları:Fenerbahçe 1-1 RomaPSV 1-1 Shakhtar DonetskBayern Münih 5-0 Bodo/GlimtComo 4-1 RB LeipzigManchester United 4-0 SabahSlavia Prag 2-3 Lens
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-acikladi-ismail-kartala-sise-atan-sahis-tespit-edildi-1108677552.html
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manchester united, slavia prag, fenerbahçe, roma, lens, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
manchester united, slavia prag, fenerbahçe, roma, lens, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 maç oynandı. Gecenin karşılaşmalarında toplam 23 gol atılırken, Fenerbahçe'yle Roma 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı.
Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup ederken Como, turnuvadaki ilk maçında Leipzig'i 4-1 yendi.
Manchester United, Sabah'ı 4-0 geçerken Lens, Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. PSV ve Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahçe ve Roma ise 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları:
Fenerbahçe 1-1 Roma
PSV 1-1 Shakhtar Donetsk
Bayern Münih 5-0 Bodo/Glimt
Como 4-1 RB Leipzig
Manchester United 4-0 Sabah
Slavia Prag 2-3 Lens