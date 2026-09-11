https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1108689665.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'nın silah sanayi tesisleri dahil onlarca askeri hedefe yönelik bir kitlesel ve 6 grup hassas... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T12:41+0300

2026-09-11T12:41+0300

2026-09-11T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

karadeniz

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla bir kitlesel ve 6 grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda şu hedefler vuruldu:Hafta boyunca, Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren13 kuru yük gemisi, iki tanker, iki römorkör ve iki bot vuruldu.Kara harekâtında ilerlemeBakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri son bir günde kararlı harekâtları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novogrişino ile Zaporojye bölgesinde Zorevka yerleşim yerlerini kurtardı. Bunlarla birlikte geçtiğimiz hafta içinde toplam 8 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildiği belirtildi.Kayıplar ve düşürülen hedeflerAçıklamaya göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.480'den fazla asker ve 71 zırhlı savaş aracı kaybetti.Hava savunma sistemleri tarafından 48 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden 14 mermi, dört uzun menzilli Flamingo seyir füzesi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün seyir füzesi ve 5.673 sabit kanatlı İHA düşürüldü.Karadeniz sularında Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 12 mürettebatsız deniz aracı imha edildi.Operasyonun başlangıcından bu yana toplam imha edilenlerRusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fin-politikaci-memadan-nato-genel-sekreteri-rutteye-elestiri-rusya-savasi-coktan-kazandi-1108688803.html

rusya

ukrayna

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

karadeniz

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