https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1108689665.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'nın silah sanayi tesisleri dahil onlarca askeri hedefe yönelik bir kitlesel ve 6 grup hassas... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T12:41+0300
2026-09-11T12:41+0300
2026-09-11T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla bir kitlesel ve 6 grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda şu hedefler vuruldu:Hafta boyunca, Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren13 kuru yük gemisi, iki tanker, iki römorkör ve iki bot vuruldu.Kara harekâtında ilerlemeBakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri son bir günde kararlı harekâtları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novogrişino ile Zaporojye bölgesinde Zorevka yerleşim yerlerini kurtardı. Bunlarla birlikte geçtiğimiz hafta içinde toplam 8 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildiği belirtildi.Kayıplar ve düşürülen hedeflerAçıklamaya göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.480'den fazla asker ve 71 zırhlı savaş aracı kaybetti.Hava savunma sistemleri tarafından 48 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden 14 mermi, dört uzun menzilli Flamingo seyir füzesi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün seyir füzesi ve 5.673 sabit kanatlı İHA düşürüldü.Karadeniz sularında Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 12 mürettebatsız deniz aracı imha edildi.Operasyonun başlangıcından bu yana toplam imha edilenlerRusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fin-politikaci-memadan-nato-genel-sekreteri-rutteye-elestiri-rusya-savasi-coktan-kazandi-1108688803.html
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, karadeniz, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, karadeniz, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
12:41 11.09.2026 (güncellendi: 12:43 11.09.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'nın silah sanayi tesisleri dahil onlarca askeri hedefe yönelik bir kitlesel ve 6 grup hassas vuruş gerçekleştirdi. Haftalık raporda, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve 8 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki haftalık gelişmelere ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5-11 Eylül tarihleri arasında yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla bir kitlesel ve 6 grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda şu hedefler vuruldu:
Ukrayna silah sanayisi işletmeleri,
askeri amaçlı lojistik merkezleri,
yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri,
Ukrayna ordusunun kullandığı bir veri merkezi,
insansız hava araçları ile mürettebatsız deniz araçlarının üretim atölyeleri ve depolama alanları,
mühimmat-yakıt-malzeme depoları,
radyo ve radyoteknik istihbarat merkezleri,
Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları,
Ukrayna limanlarında militanlar için askeri kargo ile akaryakıt-yağlama malzemelerinin kabul ve depolanmasını sağlayan bir dizi altyapı tesisi.
Hafta boyunca, Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren13 kuru yük gemisi, iki tanker, iki römorkör ve iki bot vuruldu.
Kara harekâtında ilerleme
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri son bir günde kararlı harekâtları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novogrişino ile Zaporojye bölgesinde Zorevka yerleşim yerlerini kurtardı. Bunlarla birlikte geçtiğimiz hafta içinde toplam 8 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildiği belirtildi.
Kayıplar ve düşürülen hedefler
Açıklamaya göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.480'den fazla asker ve 71 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Hava savunma sistemleri tarafından 48 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden 14 mermi, dört uzun menzilli Flamingo seyir füzesi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün seyir füzesi ve 5.673 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
Karadeniz sularında Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 12 mürettebatsız deniz aracı imha edildi.
Operasyonun başlangıcından bu yana toplam imha edilenler
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:
233.403 insansız hava aracı
672 hava savunma füze sistemi
30.888 tank ve diğer zırhlı savaş aracı
1.777 çok namlulu roketatar savaş aracı
36.423 sahra topu ve havan