https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fin-politikaci-memadan-nato-genel-sekreteri-rutteye-elestiri-rusya-savasi-coktan-kazandi-1108688803.html
Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’
Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’
Sputnik Türkiye
Finlandiyalı milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya’ya karşı üstünlük söylemlerini... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T11:50+0300
2026-09-11T11:50+0300
2026-09-11T11:50+0300
dünya
finlandiya
rusya
nato
mark rutte
johann wadephul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096252204_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_759952e2fc1ddc9ef8512ee91e2114ec.jpg
Finlandiya'daki milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı (Vapauden liitto) Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın Rusya’dan daha güçlü olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Yurt Dışı Misyon Temsilcileri Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, "Rusya sert görünmek istiyor ancak NATO daha güçlü" ifadelerini kullanmıştı.Rutte’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı bu açıklamaları sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendiren Fin politikacı Mema, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/lavrov-abd-11-eylulu-jeopolitik-emelleri-icin-kullandi-1108682571.html
finlandiya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096252204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bc73b1262f94bbfa965ab0e7fb1a226.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, rusya, nato, mark rutte, johann wadephul
finlandiya, rusya, nato, mark rutte, johann wadephul
Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’
Finlandiyalı milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya’ya karşı üstünlük söylemlerini eleştirerek, Batılı ülkelerin önünde süreci diplomatik yollarla sonlandırmaktan başka seçenek kalmadığını belirtti.
Finlandiya'daki milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı (Vapauden liitto) Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın Rusya’dan daha güçlü olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Yurt Dışı Misyon Temsilcileri Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, "Rusya sert görünmek istiyor ancak NATO daha güçlü" ifadelerini kullanmıştı.
Rutte’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı bu açıklamaları sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendiren Fin politikacı Mema, şu ifadelere yer verdi:
"Berlin'de NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın sert görünmek istediğini ancak NATO'nun daha güçlü olduğunu iddia etti. Rusya savaşı zaten kazandı, ancak Rutte henüz bunun farkında değil. Rusya artık Batılı ülkelere bu süreci nasıl bitirecekleri konusunda bir seçim sunuyor: Ya diplomatik yolla ya da kendi şartlarını dikte ettirerek."