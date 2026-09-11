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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fin-politikaci-memadan-nato-genel-sekreteri-rutteye-elestiri-rusya-savasi-coktan-kazandi-1108688803.html
Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’
Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’
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Finlandiyalı milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya’ya karşı üstünlük söylemlerini... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T11:50+0300
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nato
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Finlandiya'daki milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı (Vapauden liitto) Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın Rusya’dan daha güçlü olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Yurt Dışı Misyon Temsilcileri Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, "Rusya sert görünmek istiyor ancak NATO daha güçlü" ifadelerini kullanmıştı.Rutte’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı bu açıklamaları sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendiren Fin politikacı Mema, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/lavrov-abd-11-eylulu-jeopolitik-emelleri-icin-kullandi-1108682571.html
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finlandiya, rusya, nato, mark rutte, johann wadephul
finlandiya, rusya, nato, mark rutte, johann wadephul

Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’

11:50 11.09.2026
© AA / Mehmet Ali ÖzcanNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Finlandiyalı milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya’ya karşı üstünlük söylemlerini eleştirerek, Batılı ülkelerin önünde süreci diplomatik yollarla sonlandırmaktan başka seçenek kalmadığını belirtti.
Finlandiya'daki milliyetçi-muhafazakar Özgürlük İttifakı (Vapauden liitto) Partisi üyesi Armando Mema, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın Rusya’dan daha güçlü olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Yurt Dışı Misyon Temsilcileri Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, "Rusya sert görünmek istiyor ancak NATO daha güçlü" ifadelerini kullanmıştı.
Rutte’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı bu açıklamaları sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendiren Fin politikacı Mema, şu ifadelere yer verdi:
"Berlin'de NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın sert görünmek istediğini ancak NATO'nun daha güçlü olduğunu iddia etti. Rusya savaşı zaten kazandı, ancak Rutte henüz bunun farkında değil. Rusya artık Batılı ülkelere bu süreci nasıl bitirecekleri konusunda bir seçim sunuyor: Ya diplomatik yolla ya da kendi şartlarını dikte ettirerek."
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