Fin politikacı Mema'dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri: ‘Rusya savaşı çoktan kazandı’

"Berlin'de NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın sert görünmek istediğini ancak NATO'nun daha güçlü olduğunu iddia etti. Rusya savaşı zaten kazandı, ancak Rutte henüz bunun farkında değil. Rusya artık Batılı ülkelere bu süreci nasıl bitirecekleri konusunda bir seçim sunuyor: Ya diplomatik yolla ya da kendi şartlarını dikte ettirerek."