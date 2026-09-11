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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-ve-modi-brics-zirvesi-kapsaminda-gorusme-gerceklestirdi-1108691729.html
Putin ve Modi, BRICS Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi
Putin ve Modi, BRICS Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T13:23+0300
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yeni delhi
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, iki lider arasındaki görüşme zirvenin ana mekânı olan Yeni Delhi'deki ‘Bharat Mandapam’ Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti.Liderler, bu görüşmeden sadece iki hafta kadar önce, 31 Ağustos'ta Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞÖŞ) zirvesinde de bir araya gelmişti.Kremlin, Putin ve Modi arasında kurulan güven ilişkisine büyük önem verildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, liderlerin samimi bir ortamda iletişim kurmaktan memnuniyet duyduğunu ve güncel meseleler hakkında açık görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Cuma günü üç günlük çalışma ziyareti için Hindistan'a varmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1108689665.html
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rusya, hindistan, yeni delhi, vladimir putin, narendra modi
rusya, hindistan, yeni delhi, vladimir putin, narendra modi

Putin ve Modi, BRICS Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi

13:23 11.09.2026 (güncellendi: 13:37 11.09.2026)
© Sputnik / Kristina SolovyovaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, iki lider arasındaki görüşme zirvenin ana mekânı olan Yeni Delhi'deki ‘Bharat Mandapam’ Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti.
Liderler, bu görüşmeden sadece iki hafta kadar önce, 31 Ağustos'ta Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞÖŞ) zirvesinde de bir araya gelmişti.
Kremlin, Putin ve Modi arasında kurulan güven ilişkisine büyük önem verildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, liderlerin samimi bir ortamda iletişim kurmaktan memnuniyet duyduğunu ve güncel meseleler hakkında açık görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Cuma günü üç günlük çalışma ziyareti için Hindistan'a varmıştı.
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