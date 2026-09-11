https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-ve-modi-brics-zirvesi-kapsaminda-gorusme-gerceklestirdi-1108691729.html

Putin ve Modi, BRICS Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi

Putin ve Modi, BRICS Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T13:23+0300

2026-09-11T13:23+0300

2026-09-11T13:37+0300

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yeni delhi

vladimir putin

narendra modi

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, iki lider arasındaki görüşme zirvenin ana mekânı olan Yeni Delhi'deki ‘Bharat Mandapam’ Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti.Liderler, bu görüşmeden sadece iki hafta kadar önce, 31 Ağustos'ta Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞÖŞ) zirvesinde de bir araya gelmişti.Kremlin, Putin ve Modi arasında kurulan güven ilişkisine büyük önem verildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, liderlerin samimi bir ortamda iletişim kurmaktan memnuniyet duyduğunu ve güncel meseleler hakkında açık görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Cuma günü üç günlük çalışma ziyareti için Hindistan'a varmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1108689665.html

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