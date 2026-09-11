https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-zirvesinde-guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-ile-gorustu-1108706021.html
Putin, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Putin, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi marjında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek, Afrika kıtasıyla ilişkilere... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T18:24+0300
2026-09-11T18:24+0300
2026-09-11T18:24+0300
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güney afrika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya’nın Afrika kıtasıyla ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirten Putin, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Güney Afrika liderine zirve için davette bulunan Putin, "Ülkenizden geniş katılımlı ve üst düzey bir heyeti bu etkinliklerde görmek istiyoruz" dedi.Rusya-Afrika Zirvesi'nin öncelikli gündem maddeleri arasında dijital teknolojiler, yapay zeka, barışçıl nükleer enerji, bağımsız ödeme sistemleri ve gıda güvenliğinin yer alacağını kaydeden Putin, Moskova ile Pretorya’nın uluslararası sorunlara yaklaşımlarının benzer olduğuna dikkat çekti.Rus lider ayrıca, ülkesinin Birleşmiş Milletler’deki (BM) girişimlerine Güney Afrika’nın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Temel uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin yaklaşımlarımızın ortak olduğunu görüyoruz. BM'deki Rus girişimlerine verdiğiniz destekten dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-ve-modi-brics-zirvesi-kapsaminda-gorusme-gerceklestirdi-1108691729.html
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vladimir putin, cyril ramaphosa, rusya, güney afrika, brics, birleşmiş milletler (bm), rusya-afrika zirvesi, moskova
vladimir putin, cyril ramaphosa, rusya, güney afrika, brics, birleşmiş milletler (bm), rusya-afrika zirvesi, moskova
Putin, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi marjında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek, Afrika kıtasıyla ilişkilere verdikleri önemi vurguladı ve Güney Afrika'yı Moskova'daki zirveye davet etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya’nın Afrika kıtasıyla ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirten Putin, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Güney Afrika liderine zirve için davette bulunan Putin, "Ülkenizden geniş katılımlı ve üst düzey bir heyeti bu etkinliklerde görmek istiyoruz" dedi.
Rusya-Afrika Zirvesi'nin öncelikli gündem maddeleri arasında dijital teknolojiler, yapay zeka, barışçıl nükleer enerji, bağımsız ödeme sistemleri ve gıda güvenliğinin yer alacağını kaydeden Putin, Moskova ile Pretorya’nın uluslararası sorunlara yaklaşımlarının benzer olduğuna dikkat çekti.
Rus lider ayrıca, ülkesinin Birleşmiş Milletler’deki (BM) girişimlerine Güney Afrika’nın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Temel uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin yaklaşımlarımızın ortak olduğunu görüyoruz. BM'deki Rus girişimlerine verdiğiniz destekten dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.