https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-ulkeleri-kuresel-ekonomik-buyumenin-neredeyse-yarisini-sagladi-1108698316.html
Putin: BRICS ülkeleri küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısını sağladı
Putin: BRICS ülkeleri küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısını sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerin bizzat kendilerinin ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kaldığını belirterek... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T16:29+0300
dünya
vladimir putin
hindistan
yeni delhi
rusya
brics
batı
euro bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105184160_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_3e35da012a06d118e176d2e9e9dc757a.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuştu. Küresel ekonomi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Putin, önde gelen Euro Bölgesi ekonomilerinde sanayi üretiminin gerilediğine dikkati çekerek, yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomik daralmayla yüzleştiğini vurguladı.‘Küresel büyümenin motoru BRICS’Küresel ekonomik dengelerdeki değişime işaret eden Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına sağladığını ifade etti. Putin, Rusya’nın güvenilir ve öngörülebilir ortaklarla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.‘Rekabet mücadelesi çirkin biçimler alıyor’Batılı rakiplerin eski ekonomik liderliklerini yeniden kazanmayı hedeflediğini belirten Putin, "Batı, ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri ve boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor. Bu rekabet mücadelesi, devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor" değerlendirmesinde bulundu.Rusya'ya yönelik kısıtlamaların tarihi boyutlara ulaştığına da değinen Putin, ülkesine karşı 30 binden fazla yaptırım getirildiğini ve bu rakamın dünyadaki diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamının iki katından fazla olduğunu belirtti.Dış ticarette köklü değişimPutin, Rusya'nın dış ticaret coğrafyasında son 4 yılda yaşanan değişime de dikkati çekerek, "Sadece 4 yıl içinde dış ticaretimizin coğrafyası köklü bir şekilde değişti. Esasen ekonomide yapısal değişimler başlatıldı. Bu değişimler ekonomiyi daha güçlü, dayanıklı ve dinamik hale getirdi" ifadelerini kullandı.Rus lider ayrıca, ülkesinin dünyada enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-ve-modi-brics-zirvesi-kapsaminda-gorusme-gerceklestirdi-1108691729.html
hindistan
yeni delhi
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105184160_0:0:1040:779_1920x0_80_0_0_4bcbb3a2d6dabc8fd7094d19ef9523a5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, hindistan, yeni delhi, rusya, brics, batı, euro bölgesi
vladimir putin, hindistan, yeni delhi, rusya, brics, batı, euro bölgesi
Putin: BRICS ülkeleri küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısını sağladı
15:55 11.09.2026 (güncellendi: 16:29 11.09.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerin bizzat kendilerinin ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Batı'nın ekonomik liderliğini korumak için devlet düzeyinde "çirkin yöntemlere" başvurduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuştu. Küresel ekonomi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Putin, önde gelen Euro Bölgesi ekonomilerinde sanayi üretiminin gerilediğine dikkati çekerek, yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomik daralmayla yüzleştiğini vurguladı.
‘Küresel büyümenin motoru BRICS’
Küresel ekonomik dengelerdeki değişime işaret eden Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına sağladığını ifade etti. Putin, Rusya’nın güvenilir ve öngörülebilir ortaklarla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.
‘Rekabet mücadelesi çirkin biçimler alıyor’
Batılı rakiplerin eski ekonomik liderliklerini yeniden kazanmayı hedeflediğini belirten Putin, "Batı, ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri ve boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor. Bu rekabet mücadelesi, devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'ya yönelik kısıtlamaların tarihi boyutlara ulaştığına da değinen Putin, ülkesine karşı 30 binden fazla yaptırım getirildiğini ve bu rakamın dünyadaki diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamının iki katından fazla olduğunu belirtti.
Dış ticarette köklü değişim
Putin, Rusya'nın dış ticaret coğrafyasında son 4 yılda yaşanan değişime de dikkati çekerek, "Sadece 4 yıl içinde dış ticaretimizin coğrafyası köklü bir şekilde değişti. Esasen ekonomide yapısal değişimler başlatıldı. Bu değişimler ekonomiyi daha güçlü, dayanıklı ve dinamik hale getirdi" ifadelerini kullandı.
Rus lider ayrıca, ülkesinin dünyada enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.