https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-18-brics-zirvesi-icin-hindistana-gitti-1108678967.html
Putin, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti
Putin, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere üç günlük çalışma ziyareti... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T01:27+0300
2026-09-11T01:27+0300
2026-09-11T01:27+0300
dünya
vladimir putin
hindistan
yeni delhi
ziyaret
brics
hindistan başbakanı narendra modi
dilma rousseff
brics zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108678790_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_119d6f03fce633dd6ffb4022c0d82b7c.jpg
Rus lideri taşıyan uçak, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Palam Hava Üssü'ne indi. Uçaktan inişinde onur kıtasıyla karşılanan Putin'i, Hindistan Dışişleri Bakanı Kirti Vardhan Singh karşıladı.Ziyaretinin ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek olan Putin, ikili görüşmenin ardından mevkidaşıyla birlikte "Innoprom. Hindistan" uluslararası sanayi fuarını gezecek. Rus liderin aynı gün düzenlenecek BRICS İş Forumu'nda bir konuşma yapması da planlanıyor.BRICS üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana program cumartesi günü gerçekleştirilecek. Liderler düzeyindeki kritik toplantıların ardından varılacak temel mutabakatların ortak bir bildiriyle yayınlanması öngörülüyor.Zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Putin; Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed Al Nahyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile de bir araya gelecek olan Putin'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.Rus lider, temaslarının son gününde (Pazar) ise üye ülke liderleri ve ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek genişletilmiş "BRICS+" toplantısına iştirak edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlinden-putinin-hindistan-ziyaretine-iliskin-aciklama-1108667215.html
hindistan
yeni delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108678790_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_ddbacf50facd43402737a3a6391cfc47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, hindistan, yeni delhi, ziyaret, brics, hindistan başbakanı narendra modi, dilma rousseff, brics zirvesi
vladimir putin, hindistan, yeni delhi, ziyaret, brics, hindistan başbakanı narendra modi, dilma rousseff, brics zirvesi
Putin, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere üç günlük çalışma ziyareti kapsamında Hindistan'a gitti.
Rus lideri taşıyan uçak, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Palam Hava Üssü'ne indi. Uçaktan inişinde onur kıtasıyla karşılanan Putin'i, Hindistan Dışişleri Bakanı Kirti Vardhan Singh karşıladı.
Ziyaretinin ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek olan Putin, ikili görüşmenin ardından mevkidaşıyla birlikte "Innoprom. Hindistan" uluslararası sanayi fuarını gezecek. Rus liderin aynı gün düzenlenecek BRICS İş Forumu'nda bir konuşma yapması da planlanıyor.
BRICS üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana program cumartesi günü gerçekleştirilecek. Liderler düzeyindeki kritik toplantıların ardından varılacak temel mutabakatların ortak bir bildiriyle yayınlanması öngörülüyor.
Zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Putin; Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed Al Nahyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile de bir araya gelecek olan Putin'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.
Rus lider, temaslarının son gününde (Pazar) ise üye ülke liderleri ve ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek genişletilmiş "BRICS+" toplantısına iştirak edecek.