https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-18-brics-zirvesi-icin-hindistana-gitti-1108678967.html

Putin, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti

Putin, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere üç günlük çalışma ziyareti... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T01:27+0300

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dünya

vladimir putin

hindistan

yeni delhi

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brics

hindistan başbakanı narendra modi

dilma rousseff

brics zirvesi

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Rus lideri taşıyan uçak, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Palam Hava Üssü'ne indi. Uçaktan inişinde onur kıtasıyla karşılanan Putin'i, Hindistan Dışişleri Bakanı Kirti Vardhan Singh karşıladı.Ziyaretinin ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek olan Putin, ikili görüşmenin ardından mevkidaşıyla birlikte "Innoprom. Hindistan" uluslararası sanayi fuarını gezecek. Rus liderin aynı gün düzenlenecek BRICS İş Forumu'nda bir konuşma yapması da planlanıyor.BRICS üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana program cumartesi günü gerçekleştirilecek. Liderler düzeyindeki kritik toplantıların ardından varılacak temel mutabakatların ortak bir bildiriyle yayınlanması öngörülüyor.Zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Putin; Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed Al Nahyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile de bir araya gelecek olan Putin'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.Rus lider, temaslarının son gününde (Pazar) ise üye ülke liderleri ve ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek genişletilmiş "BRICS+" toplantısına iştirak edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlinden-putinin-hindistan-ziyaretine-iliskin-aciklama-1108667215.html

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vladimir putin, hindistan, yeni delhi, ziyaret, brics, hindistan başbakanı narendra modi, dilma rousseff, brics zirvesi