https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlinden-putinin-hindistan-ziyaretine-iliskin-aciklama-1108667215.html

Kremlin’den Putin’in Hindistan ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin’den Putin’in Hindistan ziyaretine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in 11-13 Eylül tarihleri arasında Hindistan’a çalışma ziyaretinde bulunacağını ve Yeni Delhi’de... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:29+0300

2026-09-10T16:29+0300

2026-09-10T17:03+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

hindistan

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brics

dilma rousseff

vietnam

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11-13 Eylül tarihleri arasında Hindistan’a çalışma ziyaretinde bulunacağını ve Yeni Delhi’de düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne katılacağını belirtti.Uşakov, Rusya Devlet Başkanı'nın zirve kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff dahil bir dizi ikili görüşme gerçekleştireceğini ifade etti.Putin'in Mısır Devlet Başkanı ile de bir araya gelebileceğini dile getiren Uşakov, böyle bir olasılığın şu anda değerlendirildiğinin altını çizdi.Uşakov, zirvede sağlanacak olan temel anlaşmaların nihai bir bildiride belirleneceğine dikkat çekerek, Putin'in BRICS Zirvesi’nin ardından Kremlin basın heyeti için basın toplantısı düzenlemesinin planlanmadığı bilgisini verdi.Kremlin yetkilisi, Hindistan Başbakanı'nın olası Rusya ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, "Hindistan Başbakanı Modi'nin 2027’de Rusya'yı ziyaret edebileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.Uşakov, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin 2026'nın sadece ilk yarısında yüzde 8 oranında arttığına dikkat çekti.Çarşamba günkü Moskova görüşmesinin ardından Putin'in önümüzdeki Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Vietnam Devlet Başkanı ile görüşebileceğini söyleyen Uşakov, ️To Lam'ın Rus lideri 2027’de Vietnam'a davet ettiği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/irandan-brics-hamlesi-yeni-kalkinma-bankasina-katiliyor-1107953465.html

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, hindistan, yeni delhi, brics, dilma rousseff, vietnam, to lam