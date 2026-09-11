https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/peskov-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslamasini-umuyoruz-1108705396.html

Peskov: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz

Peskov: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin üçlü müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlamasını beklediğini belirterek... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T18:04+0300

2026-09-11T18:04+0300

2026-09-11T18:04+0300

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dmitriy peskov

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Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen diplomasi trafiği ve olası liderler zirveleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Moskova'nın müzakerelere açık olduğunu vurgulayan Peskov, "ABD’li müzakerecilerle de konuşulduğu gibi, öngörülebilir gelecekte yeniden üçlü formatta bir araya gelerek diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz" dedi.Söz konusu üçlü formatın taraflarına dair net bir detay vermeyen Peskov, sahadaki durumun Ukrayna açısından her geçen gün kötüleştiğini belirterek, bu nedenle olası görüşmelerin sonucunu şimdiden öngörmenin güç olduğunu ifade etti.‘Kimse Trump'ı etkileyemez’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’de bir araya gelme ihtimaline de değinen Peskov, şu an için nihai bir anlaşma bulunmadığını ancak muhtemelen zamanla bu konuda da bir uzlaşmaya varılacağını belirtti.Peskov, "Birilerinin ABD Başkanı'nı ikna ederek Putin ile görüşmesini engelleme ve müzakereleri sabote etme ihtimali" hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, vladimir putin, donald trump, abd, ukrayna, moskova