https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/pehlivanlari-alnindan-opmustu-baskan-ozdemir-elestirilere-yanit-verdi-1108704964.html
Pehlivanları alnından öpmüştü: Başkan Özdemir eleştirilere yanıt verdi
Pehlivanları alnından öpmüştü: Başkan Özdemir eleştirilere yanıt verdi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesi nedeniyle sosyal medyada yöneltilen eleştirilere tepki... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:54+0300
2026-09-11T17:54+0300
2026-09-11T17:54+0300
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Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesiyle sosyal medyada gündem olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, eleştirilere tepki gösterdi.Özdemir, yağlı güreşin Türk geleneği olduğunu belirterek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hamza-yerlikaya-hakeme-sinirlenmisti-turkiye-gures-federasyonu-aciklama-yapti-unvani-ne-olursa-1107566824.html
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antalya, güreş, türkiye güreş federasyonu, pehlivan, antalya büyükşehir belediyesi, belediye, belediye başkanı
antalya, güreş, türkiye güreş federasyonu, pehlivan, antalya büyükşehir belediyesi, belediye, belediye başkanı
Pehlivanları alnından öpmüştü: Başkan Özdemir eleştirilere yanıt verdi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesi nedeniyle sosyal medyada yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Özdemir, yağlı güreşin Türk geleneği olduğunu belirterek spora ve pehlivanlara desteğini sürdüreceğini ifade etti.
Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesiyle sosyal medyada gündem olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, eleştirilere tepki gösterdi.
Özdemir, yağlı güreşin Türk geleneği olduğunu belirterek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" dedi.