https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/pehlivanlari-alnindan-opmustu-baskan-ozdemir-elestirilere-yanit-verdi-1108704964.html

Pehlivanları alnından öpmüştü: Başkan Özdemir eleştirilere yanıt verdi

Pehlivanları alnından öpmüştü: Başkan Özdemir eleştirilere yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesi nedeniyle sosyal medyada yöneltilen eleştirilere tepki... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:54+0300

2026-09-11T17:54+0300

2026-09-11T17:54+0300

türki̇ye

antalya

güreş

türkiye güreş federasyonu

pehlivan

antalya büyükşehir belediyesi

belediye

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108704805_0:14:340:205_1920x0_80_0_0_ad5917ae12d4900a651cb8ae14100404.jpg

Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanları öpmesiyle sosyal medyada gündem olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, eleştirilere tepki gösterdi.Özdemir, yağlı güreşin Türk geleneği olduğunu belirterek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hamza-yerlikaya-hakeme-sinirlenmisti-turkiye-gures-federasyonu-aciklama-yapti-unvani-ne-olursa-1107566824.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, güreş, türkiye güreş federasyonu, pehlivan, antalya büyükşehir belediyesi, belediye, belediye başkanı