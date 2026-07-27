Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hamza-yerlikaya-hakeme-sinirlenmisti-turkiye-gures-federasyonu-aciklama-yapti-unvani-ne-olursa-1107566824.html
Hamza Yerlikaya hakeme sinirlenmişti: Türkiye Güreş Federasyonu açıklama yaptı, 'ünvanı ne olursa olsun' vurgusu
Hamza Yerlikaya hakeme sinirlenmişti: Türkiye Güreş Federasyonu açıklama yaptı, 'ünvanı ne olursa olsun' vurgusu
Sputnik Türkiye
Türkiye Güreş Federasyonu, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun müsabakası sonrası yaşanan... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T09:44+0300
2026-07-27T09:44+0300
spor
türkiye güreş federasyonu
hamza yerlikaya
maç
soruşturma
müsabaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107566502_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_be46d28076aa298371990b8deed6fae7.jpg
Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'ndaki olayların ardından Türkiye Güreş Federasyonu soruşturma başlattı.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya karşılaşma sonrası hakeme tepki göstermişti.Olayın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu ortak bir açıklama yayımladı.Açıklamada, 25 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik istenmeyen olayların yaşandığının tespit edildiği belirtildi.'Kabul edilemez'Federasyon, önceliklerinin minik sporcuların güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmesi olduğunu vurgularken, görev başındaki hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ile fiziksel veya sözlü saygısızlığın, "unvanı ve sıfatı ne olursa olsun" kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.Açıklamada, sözlü baskıyla başladığı belirtilen olaylara ilişkin inceleme ve soruşturmanın derhal başlatıldığı, müsabaka gözlemcileri ile hakemlerin raporları doğrultusunda gerekli tutanakların tutulduğu ifade edildi.Federasyon, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerini takip edeceğini belirterek, Türk sporunun saygınlığı ile hakemlik kurumunun otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/erkan-tas-665-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-oldu-1107021728.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107566502_159:0:2756:1948_1920x0_80_0_0_3f94209aa400b31b2dcbf1abac2322ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye güreş federasyonu, hamza yerlikaya, maç, soruşturma, müsabaka
türkiye güreş federasyonu, hamza yerlikaya, maç, soruşturma, müsabaka

Hamza Yerlikaya hakeme sinirlenmişti: Türkiye Güreş Federasyonu açıklama yaptı, 'ünvanı ne olursa olsun' vurgusu

09:44 27.07.2026
© Abdullah GüçlüTürkiye Güreş Federasyonu
Türkiye Güreş Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Abdullah Güçlü
Abone ol
Türkiye Güreş Federasyonu, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun müsabakası sonrası yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Federasyon, "Unvanı ve sıfatı ne olursa olsun" müsabaka alanına yönelik müdahalelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'ndaki olayların ardından Türkiye Güreş Federasyonu soruşturma başlattı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya karşılaşma sonrası hakeme tepki göstermişti.
Olayın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, 25 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik istenmeyen olayların yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

'Kabul edilemez'

Federasyon, önceliklerinin minik sporcuların güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmesi olduğunu vurgularken, görev başındaki hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ile fiziksel veya sözlü saygısızlığın, "unvanı ve sıfatı ne olursa olsun" kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.
Açıklamada, sözlü baskıyla başladığı belirtilen olaylara ilişkin inceleme ve soruşturmanın derhal başlatıldığı, müsabaka gözlemcileri ile hakemlerin raporları doğrultusunda gerekli tutanakların tutulduğu ifade edildi.
Federasyon, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerini takip edeceğini belirterek, Türk sporunun saygınlığı ile hakemlik kurumunun otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.
Erkan Taş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
SPOR
Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu
5 Temmuz, 18:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала