https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hamza-yerlikaya-hakeme-sinirlenmisti-turkiye-gures-federasyonu-aciklama-yapti-unvani-ne-olursa-1107566824.html

Hamza Yerlikaya hakeme sinirlenmişti: Türkiye Güreş Federasyonu açıklama yaptı, 'ünvanı ne olursa olsun' vurgusu

Hamza Yerlikaya hakeme sinirlenmişti: Türkiye Güreş Federasyonu açıklama yaptı, 'ünvanı ne olursa olsun' vurgusu

Sputnik Türkiye

Türkiye Güreş Federasyonu, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun müsabakası sonrası yaşanan... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T09:44+0300

2026-07-27T09:44+0300

2026-07-27T09:44+0300

spor

türkiye güreş federasyonu

hamza yerlikaya

maç

soruşturma

müsabaka

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Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'ndaki olayların ardından Türkiye Güreş Federasyonu soruşturma başlattı.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya karşılaşma sonrası hakeme tepki göstermişti.Olayın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu ortak bir açıklama yayımladı.Açıklamada, 25 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik istenmeyen olayların yaşandığının tespit edildiği belirtildi.'Kabul edilemez'Federasyon, önceliklerinin minik sporcuların güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmesi olduğunu vurgularken, görev başındaki hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ile fiziksel veya sözlü saygısızlığın, "unvanı ve sıfatı ne olursa olsun" kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.Açıklamada, sözlü baskıyla başladığı belirtilen olaylara ilişkin inceleme ve soruşturmanın derhal başlatıldığı, müsabaka gözlemcileri ile hakemlerin raporları doğrultusunda gerekli tutanakların tutulduğu ifade edildi.Federasyon, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerini takip edeceğini belirterek, Türk sporunun saygınlığı ile hakemlik kurumunun otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

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türkiye güreş federasyonu, hamza yerlikaya, maç, soruşturma, müsabaka