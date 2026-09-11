Pakistan'dan ABD ve İran'a çağrı: 'Müzakere masasına dönmeleri için ısrar ediyoruz'

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının neden uygulanmadığına ilişkin Ahmed, "Her iki tarafta da bir güven eksikliği var. Mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz (müzakere masasına dönülmesi konusunda) ısrar ediyoruz" ifadesini kullandı.