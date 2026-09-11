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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/israil-basini-israil-ile-lubnan-arasinda-8-tur-muzakereler-haftaya-italyada-yapilacak-1108684425.html
İsrail basını: İsrail ile Lübnan arasında 8. tur müzakereler haftaya İtalya'da yapılacak
İsrail basını: İsrail ile Lübnan arasında 8. tur müzakereler haftaya İtalya'da yapılacak
Sputnik Türkiye
İsrail ile Lübnan arasında 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı ileri sürüldü. Görüşmelerde, Lübnan'ın güneyindeki bazı... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T09:53+0300
2026-09-11T09:53+0300
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İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakere turunun 15-16 Eylül tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Haberde, görüşmelerde Lübnan'ın güneyindeki "pilot bölgelerin" Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit etmekle görevli bir gücün oluşturulmasının masaya yatırılacağı ifade edildi.Müzakerelere hangi ülkelerin katılacağına ve söz konusu gücün çalışma mekanizmasına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. ABD'nin, İsrail'in geri çekileceği ve Lübnan ordusuna devredilecek alanların genişletilmesini hedeflediği de haberde yer aldı.Lübnan'dan henüz açıklama yapılmadıİsrail devlet televizyonunun aktardığı haberde ayrıca, Lübnan'da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 80'inden fazlasının İsrail ile yürütülen müzakereleri desteklediği belirtildi. Lübnan makamlarından, gelecek hafta yapılacağı öne sürülen yeni müzakere turuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.İsrail ile Lübnan, 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, 2'si ise Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise daha önce yaptığı açıklamalarda bu müzakereleri tanımadığını bildirmiş ve Lübnan hükümetine görüşmeleri durdurma çağrısında bulunmuştu.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyorÖte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ali el-Tahir sırtında bulunan Hizbullah'ın bulunduğu iddia edilen bölgeye saldırılar düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, Hizbullah'a ait yeraltı altyapısını imha ettiğini ve bu operasyonla bölgede bir güvenlik kuşağı oluşturma sürecinin tamamlandığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/arakciden-diplomasi-trafigi-pakistan-ve-suudi-arabistanla-bolgedeki-gerilimi-gorustu-1108683728.html
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İsrail basını: İsrail ile Lübnan arasında 8. tur müzakereler haftaya İtalya'da yapılacak

09:53 11.09.2026
© AALübnan - İsrail
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA
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İsrail ile Lübnan arasında 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı ileri sürüldü. Görüşmelerde, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit edecek bir gücün oluşturulmasının ele alınacağı belirtildi.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakere turunun 15-16 Eylül tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Haberde, görüşmelerde Lübnan'ın güneyindeki "pilot bölgelerin" Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit etmekle görevli bir gücün oluşturulmasının masaya yatırılacağı ifade edildi.
Müzakerelere hangi ülkelerin katılacağına ve söz konusu gücün çalışma mekanizmasına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. ABD'nin, İsrail'in geri çekileceği ve Lübnan ordusuna devredilecek alanların genişletilmesini hedeflediği de haberde yer aldı.

Lübnan'dan henüz açıklama yapılmadı

İsrail devlet televizyonunun aktardığı haberde ayrıca, Lübnan'da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 80'inden fazlasının İsrail ile yürütülen müzakereleri desteklediği belirtildi. Lübnan makamlarından, gelecek hafta yapılacağı öne sürülen yeni müzakere turuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İsrail ile Lübnan, 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, 2'si ise Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise daha önce yaptığı açıklamalarda bu müzakereleri tanımadığını bildirmiş ve Lübnan hükümetine görüşmeleri durdurma çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ali el-Tahir sırtında bulunan Hizbullah'ın bulunduğu iddia edilen bölgeye saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Hizbullah'a ait yeraltı altyapısını imha ettiğini ve bu operasyonla bölgede bir güvenlik kuşağı oluşturma sürecinin tamamlandığı duyuruldu.
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