https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-3-bin-bahce-gorevlisi-pazartesi-is-basi-yapacak-her-okulda-dedektor-bulunacak-veliler-1108689444.html

İstanbul'da 3 bin 'bahçe görevlisi' pazartesi iş başı yapacak: Her okulda dedektör bulunacak, veliler içeri alınmayacak

İstanbul'da 3 bin 'bahçe görevlisi' pazartesi iş başı yapacak: Her okulda dedektör bulunacak, veliler içeri alınmayacak

Sputnik Türkiye

Okullarda güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'bahçe görevlisi' projesi pazartesi günü başlıyor. Bu kapsamda İstanbul'da ilk kez 3 bin 13 bahçe... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T12:34+0300

2026-09-11T12:34+0300

2026-09-11T12:34+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

i̇stanbul valiliği

okul saldırısı

güvenlik

okul polisi

bahçe görevlisi

okullar açılıyor

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Türkiye'de pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yeni dönemde öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'daki okullarda 3 bin 13 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Bahçe görevlileri çocukların güvenli bir ortamda giriş çıkışlarını sağlayacak, olumsuz durum varsa aciliyetle müdahale edecek. 'Okul polisi' uygulaması sürdürülecek, bütün okullarda dedektör olacak. İhtiyaç duyulan her okula turnike kurulacak. Anaokullar dahil tüm okullarda bahçe görevlisi olacakPazartesi günü 3 milyona yakın öğrencinin ders başı yapacağını söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, en önemli önceliklerden birinin güvenli okul ortamının sağlanması olduğunu söyledi. Yentür, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek okullarda bahçe görevlisi uygulamasına ilişkin, "Yaz tatilinde Bakanlığımızın çalışmalarıyla İstanbul'a 3 bin 13 bahçe görevlisi tahsis edildi. Anaokullarımız dahil bütün okullarımızın bahçelerinde güvenlik, koordine ve işbirliği amacıyla görev yapacaklar. Öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim öğretim görmelerine katkı sağlayacak bu görevliler, okul idaresiyle ve bahçede nöbetçilerimizle işbirliği yapacaklar." diye konuştu.Okulun gözü kulağı olacaklarOkullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde öncelikli olarak güvenlik sertifikası şartı aradıklarını dile getiren Yentür, şöyle devam etti:"Bulunmadığı takdirde de eğitim verebileceğimiz normal kişileri görevlendirmiş olacağız. Bu çalışmalar son sürat devam ediyor. Bahçe görevlileri, okul nöbetçisiyle ve okul idaresiyle beraber çocukların güvenli bir ortamda giriş çıkışlarını sağlayacak. Herhangi bir olumsuz durum varsa aciliyetle müdahale edecek, okul idaremize bilgi verecek. Bahçedeki nöbetçi öğretmenimizle işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda giriş çıkışlarının ve teneffüslerinin yapılması noktasında adeta okulun gözü kulağı olacak."Yentür, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul'daki bütün okullarımızda bahçe görevlisi olacak. 3 bin 13 bahçe görevlimiz pazartesi itibarıyla okullarımızda göreve başlayacak. Tüm okullarımızda bir kişi olacak." ifadelerini kullandı. Yentür, bahçe görevlisi alımlarının her yıl tekrarlanacağını, eğitim öğretim yılının başlamasıyla yapılıp yaz tatilinde sona erecek görevlendirmelerin eylülde yeniden yapılacağını kaydetti.Tüm okullarda dedektör olacak, okul polisi uygulaması daha sık yapılacakOkullardaki güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yentür, şöyle konuştu:"İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var. Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek.""İhtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak"Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını bildiren Yentür, "Turnikeler noktasında özellikle mevcudu yüksek okullarımızdan 20'ye yakınına yaz tatilinde yeni turnike kuruldu ve turnike kurulmasına artarak devam ediliyor. Tüm okullarımızda turnike uygulaması yok. Ama uygun gördüğümüz, ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak." ifadelerini kullandı.Randevusu olmayan veli okula giremeyecekOkul randevu sisteminin bu yıl etkin uygulanacağını belirten Yentür, öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen velilerin taleplerini elektronik ortamdan iletebileceğini, görüşmelerin okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/3-ilde-3-okula-saldiri-planladiklari-iddia-edilen--27-kisi-yakalandi-22-ilde-c31k-operasyonu-1108686618.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), i̇stanbul valiliği, okul saldırısı, güvenlik, okul polisi, bahçe görevlisi, okullar açılıyor