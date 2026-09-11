https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/norvecten-netanyahu-hukumetine-uyari-israili-cok-tehlikeli-bir-noktaya-surukluyor-1108694299.html

Norveç'ten Netanyahu hükümetine uyarı: 'İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya sürüklüyor'

Norveç'ten Netanyahu hükümetine uyarı: 'İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya sürüklüyor'

Sputnik Türkiye

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Netanyahu hükümetini İsrail tarihindeki 'en aşırı sağcı hükümet' olarak nitelendirerek, İsrail'in 'çok tehlikeli bir... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:35+0300

2026-09-11T14:35+0300

2026-09-11T14:35+0300

dünya

espen barth eide

i̇srail

norveç

filistin

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086650486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c38940ce16b6f45b7cec4b9e3fb334.jpg

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'i 'çok tehlikeli bir noktaya doğru' sürüklediğini söyledi.Eide, Euronews'e yaptığı açıklamada, aralarında Norveç'in de bulunduğu 12 ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını değerlendirdi.Batılı ülkelerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin 'belirsiz ve sallantılı' tutumlarıyla güvenilirliklerini zayıflattıklarına dikkati çeken Eide, Filistin'deki insanların maruz kaldığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.Eide, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırı davrandığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turk-devletleri-turkpol-kuruyor-interpol-modeli-ile-birbirlerine-bagli-olacaklar-1108693264.html

i̇srail

norveç

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

espen barth eide, i̇srail, norveç, filistin, avrupa