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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/norvec-prensesi-astrid-kardesi-kral-haraldin-cenazesinden-iki-gun-sonra-hayatini-kaybetti-1108705252.html
Norveç Prensesi Astrid, kardeşi Kral Harald'ın cenazesinden iki gün sonra hayatını kaybetti
Norveç Prensesi Astrid, kardeşi Kral Harald'ın cenazesinden iki gün sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Norveç Prensesi Astrid, ağabeyi Kral Harald'ın cenaze töreninden iki gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyet Sarayı, Prenses Astrid'in ölümünü cuma günü yaptığı açıklamayla duyurdu.
2026-09-11T18:12+0300
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dünya
oslo
norveç
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Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Astrid'in "uzun yaşamı boyunca kraliyet ailesini sıcak ve görevine bağlı bir şekilde temsil ettiği" belirtildi.Kral Harald'ın ablası olan 89 yaşındaki Prenses Astrid, hükümdarın çarşamba günü Oslo'da düzenlenen cenaze törenine katılarak son kamuoyu önüne çıkışını gerçekleştirmişti. Astrid'in cenazesinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.Norveç Kralı Harald, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 13 günlük ulusal yas sürecinin sonunda çarşamba günü toprağa verilmişti.Kraliyet ailesi zor bir dönemden geçiyorNorveç tahtında 35 yıldan fazla kalan Harald'ın ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi'nin birden fazla krizle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Prenses Astrid'in de kardeşinin cenazesinden yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirmesi, kraliyet ailesi açısından kısa sürede yaşanan ikinci kayıp oldu.Norveç'in yeni Kraliçesi Mette-Marit ise yakın zamanda akciğer nakli olmuştu. Mette-Marit'in ilk evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise, açılan tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunarak Haziran 2026'da 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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oslo, norveç, prenses astrid
oslo, norveç, prenses astrid

Norveç Prensesi Astrid, kardeşi Kral Harald'ın cenazesinden iki gün sonra hayatını kaybetti

18:12 11.09.2026 (güncellendi: 18:15 11.09.2026)
© REUTERS Dylan Martinez: Norway's Princess Astrid
: Norway's Princess Astrid - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© REUTERS Dylan Martinez
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Norveç Prensesi Astrid, ağabeyi Kral Harald'ın cenaze töreninden iki gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyet Sarayı, Prenses Astrid'in ölümünü cuma günü yaptığı açıklamayla duyurdu.
Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Astrid'in "uzun yaşamı boyunca kraliyet ailesini sıcak ve görevine bağlı bir şekilde temsil ettiği" belirtildi.
Kral Harald'ın ablası olan 89 yaşındaki Prenses Astrid, hükümdarın çarşamba günü Oslo'da düzenlenen cenaze törenine katılarak son kamuoyu önüne çıkışını gerçekleştirmişti. Astrid'in cenazesinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Norveç Kralı Harald, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 13 günlük ulusal yas sürecinin sonunda çarşamba günü toprağa verilmişti.

Kraliyet ailesi zor bir dönemden geçiyor

Norveç tahtında 35 yıldan fazla kalan Harald'ın ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi'nin birden fazla krizle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.
Prenses Astrid'in de kardeşinin cenazesinden yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirmesi, kraliyet ailesi açısından kısa sürede yaşanan ikinci kayıp oldu.
Norveç'in yeni Kraliçesi Mette-Marit ise yakın zamanda akciğer nakli olmuştu.
Mette-Marit'in ilk evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise, açılan tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunarak Haziran 2026'da 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Norveç Kralı 5. Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
YAŞAM
Norveç Kralı Harald, 89 yaşında öldü
28 Ağustos, 09:57
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