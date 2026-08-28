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Norveç Kralı Harald, 89 yaşında öldü
Norveç Kralı Harald, 89 yaşında öldü
Sputnik Türkiye
Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl tahtta kalan Harald'ın yerine... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.Norveç Kraliyet Sarayı, Harald'ın cuma günü yerel saatle 06.35'te (TSİ 07.35) Oslo'daki ulusal hastanede huzur içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kral, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.Ölümünden önceki 24 saat içinde kraliyet ailesi üyeleri Harald'ı hastanede ziyaret ederken, sarayın önünde toplanan Norveçliler de çiçekler bıraktı.35 yıl tahtta kalan Harald'ın yerine oğlu Haakon geçecek.Norveç'te 14. yüzyıldan bu yana ülkede doğan ilk kraldı21 Şubat 1937'de Oslo yakınlarındaki Skaugum'da dünyaya gelen Harald, 14. yüzyıldan bu yana Norveç'te doğan ilk Norveç kralı oldu.Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıktı. Öncesinde babasının hastalığı nedeniyle 1990'da naip olarak görev yapmıştı.Sağlık sorunları nedeniyle görevlerini azaltmıştıHarald'ın sağlık durumu son yıllarda giderek kötüleşti. Kral, Nisan 2024'te kamuya açık etkinliklerini kalıcı olarak azaltmıştı.Daha yakın zamanda kırmızı kan hücrelerinin azalmasına yol açan nadir bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi gördü. 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan Harald'ın görevlerini bu süreçte oğlu Haakon üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/norvec-kralinin-saglik-durumu-agirlasti-kraliyet-ailesi-programlarini-iptal-etti-1108292738.html
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norveç kralı 5. harald, oslo, norveç
norveç kralı 5. harald, oslo, norveç

Norveç Kralı Harald, 89 yaşında öldü

09:57 28.08.2026 (güncellendi: 09:58 28.08.2026)
© REUTERS Fredrik VarfjellNorveç Kralı 5. Harald
Norveç Kralı 5. Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© REUTERS Fredrik Varfjell
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Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl tahtta kalan Harald'ın yerine oğlu Haakon geçecek.
Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Norveç Kraliyet Sarayı, Harald'ın cuma günü yerel saatle 06.35'te (TSİ 07.35) Oslo'daki ulusal hastanede huzur içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kral, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Ölümünden önceki 24 saat içinde kraliyet ailesi üyeleri Harald'ı hastanede ziyaret ederken, sarayın önünde toplanan Norveçliler de çiçekler bıraktı.
35 yıl tahtta kalan Harald'ın yerine oğlu Haakon geçecek.

Norveç'te 14. yüzyıldan bu yana ülkede doğan ilk kraldı

21 Şubat 1937'de Oslo yakınlarındaki Skaugum'da dünyaya gelen Harald, 14. yüzyıldan bu yana Norveç'te doğan ilk Norveç kralı oldu.
Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıktı. Öncesinde babasının hastalığı nedeniyle 1990'da naip olarak görev yapmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle görevlerini azaltmıştı

Harald'ın sağlık durumu son yıllarda giderek kötüleşti. Kral, Nisan 2024'te kamuya açık etkinliklerini kalıcı olarak azaltmıştı.
Daha yakın zamanda kırmızı kan hücrelerinin azalmasına yol açan nadir bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi gördü. 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan Harald'ın görevlerini bu süreçte oğlu Haakon üstlendi.
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