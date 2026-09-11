https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/msb-igdirda-meydana-gelen-askeri-arac-kazasi-sonucu-1-asker-sehit-olmustur-1108708246.html
MSB: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit olmuştur
MSB: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit olmuştur
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazasında araç sürücüsü bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T19:42+0300
2026-09-11T19:42+0300
2026-09-11T19:49+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
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Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında bir askeri araç kaza yaptı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Ziya Koparan, 11 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tunel-insaatinda-feci-kaza-1-isci-hayatini-kaybetti-1108656444.html
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milli savunma bakanlığı (msb), asker, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
milli savunma bakanlığı (msb), asker, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
MSB: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit olmuştur
19:42 11.09.2026 (güncellendi: 19:49 11.09.2026)
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazasında araç sürücüsü bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında bir askeri araç kaza yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Ziya Koparan, 11 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur'' denildi.