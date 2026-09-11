https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/msb-igdirda-meydana-gelen-askeri-arac-kazasi-sonucu-1-asker-sehit-olmustur-1108708246.html

MSB: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit olmuştur

MSB: Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit olmuştur

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazasında araç sürücüsü bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T19:42+0300

2026-09-11T19:42+0300

2026-09-11T19:49+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108708367_0:57:680:440_1920x0_80_0_0_3653c3989a17ad44057f294713687938.jpg

Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında bir askeri araç kaza yaptı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Ziya Koparan, 11 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tunel-insaatinda-feci-kaza-1-isci-hayatini-kaybetti-1108656444.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), asker, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası