https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/minibuslerde-pos-cihazi-donemi-bir-ilcede-basladi-istanbul-geneline-yayilacak-mi-1108684693.html
Minibüslerde POS cihazı dönemi: Bir ilçede başladı, İstanbul geneline yayılacak mı?
Minibüslerde POS cihazı dönemi: Bir ilçede başladı, İstanbul geneline yayılacak mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulama şu an sadece Pendik'te var, diğer... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T10:09+0300
2026-09-11T10:09+0300
2026-09-11T10:09+0300
yaşam
i̇stanbul
minibüs
pos
pos cihazı
ücret
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İstanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı.Uygulamaya ilk geçen ilçe ise Pendik oldu. İlçedeki bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler artık yolculuk ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek.Pos cihazı uygulaması sadece Pendik'te başladı. Diğer ilçelerin de bu uygulamaya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.Komisyon alınıyor mu?Yolculardan kredi kartı ile ödemeleri durumunda komisyon alınmayacağı da öğrenildi.Yüzde 10 zam gelmiştiTemmuz ayında İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi de değişmişti. Kent genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücret 43 TL seviyesine ulaştı.Minibüs ücretleri ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/zam-oranlari-belli-oldu-istanbul-ankara-ve-izmirde-okul-servis-ucretleri-ne-kadar-1108619036.html
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i̇stanbul, minibüs, pos, pos cihazı, ücret
i̇stanbul, minibüs, pos, pos cihazı, ücret
Minibüslerde POS cihazı dönemi: Bir ilçede başladı, İstanbul geneline yayılacak mı?
İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulama şu an sadece Pendik'te var, diğer ilçelerde olup olmayacağı bilinmiyor.
İstanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı.
Uygulamaya ilk geçen ilçe ise Pendik
oldu. İlçedeki bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler artık yolculuk ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek.
Pos cihazı uygulaması sadece Pendik'te başladı. Diğer ilçelerin de bu uygulamaya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.
Yolculardan kredi kartı ile ödemeleri durumunda komisyon alınmayacağı da öğrenildi.
Temmuz ayında İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi de değişmişti. Kent genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücret 43 TL seviyesine ulaştı.
Minibüs ücretleri ne kadar?
0-4 kilometre arası: 43 TL
4-7 kilometre arası: 45 TL
7-11 kilometre arası: 46 TL
11-15 kilometre arası: 47 TL
Daha önce 25 TL olarak uygulanan öğrenci biniş ücreti, yüzde 10'luk artışın ardından 28 TL olarak belirlendi.