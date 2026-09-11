https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/minibuslerde-pos-cihazi-donemi-bir-ilcede-basladi-istanbul-geneline-yayilacak-mi-1108684693.html

Minibüslerde POS cihazı dönemi: Bir ilçede başladı, İstanbul geneline yayılacak mı?

Minibüslerde POS cihazı dönemi: Bir ilçede başladı, İstanbul geneline yayılacak mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulama şu an sadece Pendik'te var, diğer... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T10:09+0300

2026-09-11T10:09+0300

2026-09-11T10:09+0300

yaşam

i̇stanbul

minibüs

pos

pos cihazı

ücret

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İstanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı.Uygulamaya ilk geçen ilçe ise Pendik oldu. İlçedeki bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler artık yolculuk ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek.Pos cihazı uygulaması sadece Pendik'te başladı. Diğer ilçelerin de bu uygulamaya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.Komisyon alınıyor mu?Yolculardan kredi kartı ile ödemeleri durumunda komisyon alınmayacağı da öğrenildi.Yüzde 10 zam gelmiştiTemmuz ayında İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi de değişmişti. Kent genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücret 43 TL seviyesine ulaştı.Minibüs ücretleri ne kadar?

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i̇stanbul, minibüs, pos, pos cihazı, ücret