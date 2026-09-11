https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/medvedev-rusyanin-avrupaya-saldirmak-istedigi-iddialari-sacmalik-1108707180.html

Medvedev: Rusya’nın Avrupa’ya saldırmak istediği iddiaları saçmalık

Medvedev: Rusya’nın Avrupa’ya saldırmak istediği iddiaları saçmalık

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Avrupa ile paylaşamadığı bir sorunu olmadığını ve ekonomik iş birliğine hazır olduğunu... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T19:03+0300

2026-09-11T19:03+0300

2026-09-11T19:03+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya’nın Avrupa’ya saldırmayı planladığı yönündeki iddiaları “saçmalık” olarak nitelendiren Medvedev, Moskova'nın Avrupa ile paylaşamadığı hiçbir mesele olmadığını ve kıtayla ekonomik iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.Batı'nın "Rus tehdidi" söylemini sadece Ukrayna'daki çatışmayı sürdürebilmek ve fon sağlamak için kullandığını belirten Medvedev, Rusya'nın "özel askeri operasyon" sürecini kesin bir zaferle sonuçlandırması gerektiğinin altını çizdi.‘Yeni bir seferberliğe gerek yok’Rusya'da yeni bir seferberliğe gerek olmadığını vurgulayan Medvedev, sözleşmeli asker alımındaki hızın öngörülen seviyenin dahi üzerinde olduğunu aktardı. Ukrayna'nın cephedeki durumunun ise çok kötü olduğunu belirten Medvedev, Ukrayna birliklerindeki personel doluluk oranının yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştüğüne dikkat çekti.Medvedev, Rusya’nın karşı tarafın askeri kapasitesini tamamen yok edeceğini vurgulayarak, "Kiev'deki siyasi rejim her halükarda tarihe karışacak ve yok olup gidecek" ifadesini kullandı.Litvanya'ya nükleer silah uyarısıLitvanya’nın topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına yönelik yasağı kaldırma planlarına da değinen Medvedev, Rusya'nın bu adıma karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. Böylesi bir durumda NATO’nun Litvanya’ya destek vermeyeceğini ifade eden Medvedev, olası bir askeri çatışma halinde ülkenin "dünya haritasından silineceği" uyarısında bulundu.

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, birleşik rusya partisi, rusya, ukrayna, nato, litvanya, batı, özel askeri harekat