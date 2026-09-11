https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/maltepede-ev-sahibi-ve-esini-oldurmustu-kiraci-tutuklandi-1108710415.html
Maltepe'de ev sahibi ve eşini öldürmüştü: Kiracı tutuklandı
Maltepe'de ev sahibi ve eşini öldürmüştü: Kiracı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ev sahibi ve eşini silahla öldürdüğü, avukatı ise ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kiracı Mehmet T. tutuklandı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T22:31+0300
2026-09-11T22:31+0300
2026-09-11T22:31+0300
türki̇ye
maltepe
i̇stanbul
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
ev sahibi
kiracı
tutuklama
tutuklama kararı
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Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A.'yı öldüren ardından avukat Emir Ali S.'yi ağır yaralayan Mehmet T.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında olayın geçmişine ilişkin yapılan çalışmalarda, Mehmet T.'nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, Almanya'da yaşayan Osman A. ve ailesinin ise binanın tamamının sahibi olduğu belirlendi. Ev sahibi tarafın yaklaşık 10 yıl önce binayı satışa çıkarmak istemesi üzerine Mehmet T.'nin binayı satın almak için girişimde bulunduğu ve bu süreçte bazı tadilatlar yaptırdığı öğrenildi.Şüphelinin tadilat masraflarının yanı sıra satış amacıyla ev sahibine bir miktar para verdiği, ancak binanın bir bölümündeki tapu sorunu nedeniyle satışın gerçekleşmediği tespit edildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından binadaki kiraları Mehmet T.'nin topladığı, bu süreçte alacak ve verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.Türkiye'ye gelen ev sahibi tarafın açtığı davanın sonuçlanmasının ardından, olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanların tahliye edildiği belirlendi. Mehmet T.'nin ofis olarak kullandığı dükkanın tahliyesi sırasında Osman A. ve olayda ağır yaralanan avukat Emir Ali S.'nin de binada bulunduğu, taraflar arasında tartışma çıktığı ve ev sahibi tarafın ertesi gün yeniden geleceğini söylediği öğrenildi.Mehmet T.'nin emniyetteki ifadesinde ise tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne sürdüğü, bunun üzerine evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve ardından olay yerine dönerek ateş ettiği belirtildi. Şüpheli, kalabalığa ateş açmaktaki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbul-maltepede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1108661972.html
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maltepe, i̇stanbul, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ev sahibi , kiracı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
maltepe, i̇stanbul, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ev sahibi , kiracı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
Maltepe'de ev sahibi ve eşini öldürmüştü: Kiracı tutuklandı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ev sahibi ve eşini silahla öldürdüğü, avukatı ise ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kiracı Mehmet T. tutuklandı.
Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A.'yı öldüren ardından avukat Emir Ali S.'yi ağır yaralayan Mehmet T.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında olayın geçmişine ilişkin yapılan çalışmalarda, Mehmet T.'nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, Almanya'da yaşayan Osman A. ve ailesinin ise binanın tamamının sahibi olduğu belirlendi. Ev sahibi tarafın yaklaşık 10 yıl önce binayı satışa çıkarmak istemesi üzerine Mehmet T.'nin binayı satın almak için girişimde bulunduğu ve bu süreçte bazı tadilatlar yaptırdığı öğrenildi.
Şüphelinin tadilat masraflarının yanı sıra satış amacıyla ev sahibine bir miktar para verdiği, ancak binanın bir bölümündeki tapu sorunu nedeniyle satışın gerçekleşmediği tespit edildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından binadaki kiraları Mehmet T.'nin topladığı, bu süreçte alacak ve verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.
Türkiye'ye gelen ev sahibi tarafın açtığı davanın sonuçlanmasının ardından, olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanların tahliye edildiği belirlendi. Mehmet T.'nin ofis olarak kullandığı dükkanın tahliyesi sırasında Osman A. ve olayda ağır yaralanan avukat Emir Ali S.'nin de binada bulunduğu, taraflar arasında tartışma çıktığı ve ev sahibi tarafın ertesi gün yeniden geleceğini söylediği öğrenildi.
Mehmet T.'nin emniyetteki ifadesinde ise tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne sürdüğü, bunun üzerine evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve ardından olay yerine dönerek ateş ettiği belirtildi. Şüpheli, kalabalığa ateş açmaktaki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savundu.