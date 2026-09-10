https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbul-maltepede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1108661972.html
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T14:29+0300
2026-09-10T14:29+0300
2026-09-10T14:58+0300
türki̇ye
maltepe
çatışma
silahlı çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
İstanbul Maltepe'de silahlı kavga çıktı.Maltepe'de silahlı çatışmaİddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bahcelievlerde-uyusturucu-operasyonunda-silahli-catisma-1-jandarma-yaralandi-1103882739.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maltepe, çatışma, silahlı çatışma
maltepe, çatışma, silahlı çatışma
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
14:29 10.09.2026 (güncellendi: 14:58 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
İstanbul Maltepe'de silahlı kavga çıktı.
Maltepe'de silahlı çatışma
İddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.