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İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbul-maltepede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1108661972.html
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
maltepe
çatışma
silahlı çatışma
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İstanbul Maltepe'de silahlı kavga çıktı.Maltepe'de silahlı çatışmaİddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bahcelievlerde-uyusturucu-operasyonunda-silahli-catisma-1-jandarma-yaralandi-1103882739.html
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maltepe, çatışma, silahlı çatışma
maltepe, çatışma, silahlı çatışma

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

14:29 10.09.2026 (güncellendi: 14:58 10.09.2026)
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
İstanbul Maltepe'de silahlı kavga çıktı.

Maltepe'de silahlı çatışma

İddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
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Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 jandarma yaralandı
28 Şubat, 02:14
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