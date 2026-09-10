https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbul-maltepede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1108661972.html

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:29+0300

2026-09-10T14:29+0300

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türki̇ye

maltepe

çatışma

silahlı çatışma

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İstanbul Maltepe'de silahlı kavga çıktı.Maltepe'de silahlı çatışmaİddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bahcelievlerde-uyusturucu-operasyonunda-silahli-catisma-1-jandarma-yaralandi-1103882739.html

türki̇ye

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maltepe, çatışma, silahlı çatışma