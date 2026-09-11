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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/maduronun-esi-kalp-rahatsizligi-gerekcesiyle-ev-hapsi-istedi-hapishanede-recete-edilen-aylik-1108679563.html
Maduro'nun eşi kalp rahatsızlığı gerekçesiyle ev hapsi istedi: 'Hapishanede reçete edilen aylık enjeksiyonu alamıyor'
Maduro'nun eşi kalp rahatsızlığı gerekçesiyle ev hapsi istedi: 'Hapishanede reçete edilen aylık enjeksiyonu alamıyor'
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek yargılama öncesinde cezaevinden çıkarılmasını ve ev... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T04:29+0300
2026-09-11T04:29+0300
dünya
abd
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek yargılama süreci öncesinde cezaevinden serbest bırakılarak ev hapsine alınmayı talep etti.Flores’in avukatı Mark Donnelly, Flores'in hapse girdiğinden beri mitral kapak prolapsusu tedavisi için kendisine reçete edilen aylık enjeksiyonu alamadığını ifade etti. Ayrıca belgede şu ifadeler yer aldı:Ayrıca belgeye göre Flores, önemli ölçüde kilo kaybetti ve ayrıca uyku sorunları, kalp çarpıntısı ve halüsinasyonlar yaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-100den-fazla-askeri-danismanla-suudi-arabistana-istihbarat-sagliyor-1108679107.html
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abd, venezuela, cilia flores, nicolas maduro
abd, venezuela, cilia flores, nicolas maduro

Maduro'nun eşi kalp rahatsızlığı gerekçesiyle ev hapsi istedi: 'Hapishanede reçete edilen aylık enjeksiyonu alamıyor'

04:29 11.09.2026
© AP Photo / Ariana CubillosVenezuela's President Nicolas Maduro hugs first lady Cilia Flore
Venezuela's President Nicolas Maduro hugs first lady Cilia Flore - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek yargılama öncesinde cezaevinden çıkarılmasını ve ev hapsine alınmasını istedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek yargılama süreci öncesinde cezaevinden serbest bırakılarak ev hapsine alınmayı talep etti.
Flores’in avukatı Mark Donnelly, Flores'in hapse girdiğinden beri mitral kapak prolapsusu tedavisi için kendisine reçete edilen aylık enjeksiyonu alamadığını ifade etti. Ayrıca belgede şu ifadeler yer aldı:
Cilia Adela Flores de Maduro, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti'nin First Lady'sidir ve kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ev hapsinde yargılanmayı bekleme fırsatını hak etmektedir

ABD’nin Venezuela’yı askeri olarak işgalinden önce, Bayan Flores de Maduro fiziksel olarak sağlıklıydı ve mitral kapak prolapsusunu kontrol altında tutmaya yardımcı olan aylık enjeksiyon dışında düzenli olarak herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Şimdi ise dört ilaç reçete edildi, olası bir kalp krizi durumunda yanında nitrogliserin bulunduruyor ve koroner inceleme ile ameliyat öneren sürekli tıbbi tavsiyelerle mücadele ediyor
Ayrıca belgeye göre Flores, önemli ölçüde kilo kaybetti ve ayrıca uyku sorunları, kalp çarpıntısı ve halüsinasyonlar yaşıyor.
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