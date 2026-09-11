Maduro'nun eşi kalp rahatsızlığı gerekçesiyle ev hapsi istedi: 'Hapishanede reçete edilen aylık enjeksiyonu alamıyor'

Cilia Adela Flores de Maduro, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti'nin First Lady'sidir ve kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ev hapsinde yargılanmayı bekleme fırsatını hak etmektedir



ABD’nin Venezuela’yı askeri olarak işgalinden önce, Bayan Flores de Maduro fiziksel olarak sağlıklıydı ve mitral kapak prolapsusunu kontrol altında tutmaya yardımcı olan aylık enjeksiyon dışında düzenli olarak herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Şimdi ise dört ilaç reçete edildi, olası bir kalp krizi durumunda yanında nitrogliserin bulunduruyor ve koroner inceleme ile ameliyat öneren sürekli tıbbi tavsiyelerle mücadele ediyor