https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-100den-fazla-askeri-danismanla-suudi-arabistana-istihbarat-sagliyor-1108679107.html

'ABD, 100'den fazla askeri danışmanla Suudi Arabistan'a istihbarat sağlıyor'

'ABD, 100'den fazla askeri danışmanla Suudi Arabistan'a istihbarat sağlıyor'

Sputnik Türkiye

ABD’nin Suudi Arabistan’da görev yapan 100’den fazla askeri danışmanla Husilere yönelik operasyonlara istihbarat ve hedef belirleme desteği sağladığı öne... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T02:25+0300

2026-09-11T02:25+0300

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ABD’nin Suudi Arabistan’da görev yapan 100’den fazla askeri danışmanı olduğu, danışmanların Yemen’deki Husilere yönelik operasyonlara istihbarat ve hedef belirleme desteği sağladığı öne sürüldü. CNN’in konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD personeli yeni kurulan ortak kuvvetler komutanlığı bünyesinde görev yapıyor ve ülkedeki toplam ABD askeri personeli sayısı yaklaşık 200’e ulaşıyor.'İstihbarat paylaşımı'Haberde, ABD’nin Suudi Arabistan’a savaş alanındaki gelişmeleri gerçek zamanlı takip etmeye yarayan bir hedefleme aracının kullanımında destek verdiği belirtildi. ABD’nin ayrıca Riyad ile istihbarat paylaşımı yaptığı, ancak Husilere yönelik saldırılara doğrudan katılmadığı iddia edildi.ABD’li yetkililerin, yüzlerce İran Devrim Muhafızları Ordusu subayının Yemen’de Husilerle birlikte çalışarak Babül Mendeb Boğazı’nı kapatmaya hazırlandığına inandığı da öne sürüldü. Öte yandan New York Times’ın Brown Üniversitesi raporuna dayandırdığı haberine göre, ABD’nin 2023 sonlarından 2025 ortalarına kadar Yemen’de Husilere yönelik hava saldırılarında 213 sivil hayatını kaybetti.Haberde, bu kayıpların 208 ölüm ve 341 yaralanmayla büyük bölümünün Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde gerçekleştiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-donanmasi-iran-gucleri-bahreynde-bulunan-ussu-yerle-bir-etti-1108678509.html

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