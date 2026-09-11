https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/lavrov-abd-11-eylulu-jeopolitik-emelleri-icin-kullandi-1108682571.html
Lavrov: ABD, 11 Eylül’ü jeopolitik emelleri için kullandı
Lavrov: ABD, 11 Eylül’ü jeopolitik emelleri için kullandı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington yönetiminin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından oluşan uluslararası dayanışmayı, terörle mücadeleden ziyade... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, ABD'nin saldırıların ardından kabul edilen BM kararlarını ve uluslararası desteği kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Bu stratejinin sonraki süreçte Afganistan, Irak ve Libya gibi bir dizi bölgede kendisini gösterdiğini savunan Lavrov; Gürcistan ve Ukrayna örneklerine de dikkat çekerek, söz konusu adımların tek kutuplu dünya düzenini koruma çabası olduğunu ifade etti.11 Eylül saldırıları11 Eylül 2001 tarihinde teröristler tarafından kaçırılan iki yolcu uçağı, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ninikiz kulelerine çarparak binaların tamamen yıkılmasına yol açmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarparken, dördüncü uçak da Pennsylvania eyaletinde düşmüştü. Resmi verilere göre saldırılarda New York'ta 2 bin 749, Washington'da 189 ve Pennsylvania'da 44 kişi hayatını kaybetmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, 11 eylül saldırıları, ortadoğu, irak, afganistan, libya, gürcistan, ukrayna
Lavrov: ABD, 11 Eylül’ü jeopolitik emelleri için kullandı
08:51 11.09.2026 (güncellendi: 08:54 11.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington yönetiminin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından oluşan uluslararası dayanışmayı, terörle mücadeleden ziyade kendi küresel nüfuzunu ve askeri varlığını artırmak amacıyla kullandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, ABD'nin saldırıların ardından kabul edilen BM kararlarını ve uluslararası desteği kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“ABD, askeri operasyonu ve uluslararası koalisyonun kurulmasını onaylayan kararla sağlanan bu uluslararası dayanışmayı terörle mücadeleden ziyade jeopolitik planlarını hayata geçirmek, mevcudiyetini ve etkisini genişletmek için kullandı.”
Bu stratejinin sonraki süreçte Afganistan, Irak ve Libya gibi bir dizi bölgede kendisini gösterdiğini savunan Lavrov; Gürcistan ve Ukrayna örneklerine de dikkat çekerek, söz konusu adımların tek kutuplu dünya düzenini koruma çabası olduğunu ifade etti.
11 Eylül 2001 tarihinde teröristler tarafından kaçırılan iki yolcu uçağı, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ninikiz kulelerine çarparak binaların tamamen yıkılmasına yol açmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarparken, dördüncü uçak da Pennsylvania eyaletinde düşmüştü. Resmi verilere göre saldırılarda New York'ta 2 bin 749, Washington'da 189 ve Pennsylvania'da 44 kişi hayatını kaybetmişti.