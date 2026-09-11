https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kuzey-kibrista-iki-bakan-degisti-1108710883.html

Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti

Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta kabinede iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T23:28+0300

2026-09-11T23:28+0300

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Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy getirildi.Kabinedeki değişikliklere ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html

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kuzey kıbrıs, hasan taçoy, bakan, girne, gemi, gemi kazası, gemi enkazı, kaza, kaza sebebi