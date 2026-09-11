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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kuzey-kibrista-iki-bakan-degisti-1108710883.html
Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti
Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta kabinede iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T23:28+0300
2026-09-11T23:28+0300
dünya
kuzey kıbrıs
hasan taçoy
bakan
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Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy getirildi.Kabinedeki değişikliklere ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
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kuzey kıbrıs, hasan taçoy, bakan, girne, gemi, gemi kazası, gemi enkazı, kaza, kaza sebebi
kuzey kıbrıs, hasan taçoy, bakan, girne, gemi, gemi kazası, gemi enkazı, kaza, kaza sebebi

Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti

23:28 11.09.2026
© Ali RuhluelKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Ali Ruhluel
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Kuzey Kıbrıs'ta kabinede iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu.
Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy getirildi.
Kabinedeki değişikliklere ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
DÜNYA
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
2 Eylül, 18:52
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