https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kuzey-kibrista-iki-bakan-degisti-1108710883.html
Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti
Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta kabinede iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T23:28+0300
2026-09-11T23:28+0300
2026-09-11T23:28+0300
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Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy getirildi.Kabinedeki değişikliklere ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
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kuzey kıbrıs, hasan taçoy, bakan, girne, gemi, gemi kazası, gemi enkazı, kaza, kaza sebebi
kuzey kıbrıs, hasan taçoy, bakan, girne, gemi, gemi kazası, gemi enkazı, kaza, kaza sebebi
Kuzey Kıbrıs'ta iki bakan değişti
Kuzey Kıbrıs'ta kabinede iki bakan değişti. Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu.
Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy getirildi.
Kabinedeki değişikliklere ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.