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KPSS adayları dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
KPSS adayları dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
Sputnik Türkiye
Nüfus müdürlükleri, KPSS Alan Bilgisi sınavı için cumartesi 07.00-14.30, pazar 07.00-10.00 saatlerinde randevusuz hizmet verecek. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını açıkladı.Müdürlükler cumartesi 07.00-14.30, pazar ise 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/2026-kpss-lisans-sinavi-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1108536786.html
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kpss, nüfus, i̇çişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, nüfus sayımı, nüfus müdürlüğü, sınav, sınav yerleri, sınav sistemi, kimlik, kimlik tespiti
kpss, nüfus, i̇çişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, nüfus sayımı, nüfus müdürlüğü, sınav, sınav yerleri, sınav sistemi, kimlik, kimlik tespiti

KPSS adayları dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

17:16 11.09.2026
© AANüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA
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Nüfus müdürlükleri, KPSS Alan Bilgisi sınavı için cumartesi 07.00-14.30, pazar 07.00-10.00 saatlerinde randevusuz hizmet verecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını açıkladı.
Müdürlükler cumartesi 07.00-14.30, pazar ise 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek.
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