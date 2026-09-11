https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kpss-adaylari-dikkat-nufus-mudurlukleri-hafta-sonu-acik-olacak-1108702632.html

KPSS adayları dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

KPSS adayları dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Sputnik Türkiye

Nüfus müdürlükleri, KPSS Alan Bilgisi sınavı için cumartesi 07.00-14.30, pazar 07.00-10.00 saatlerinde randevusuz hizmet verecek. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını açıkladı.Müdürlükler cumartesi 07.00-14.30, pazar ise 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/2026-kpss-lisans-sinavi-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1108536786.html

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