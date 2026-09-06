https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/2026-kpss-lisans-sinavi-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1108536786.html
2026-KPSS lisans sınavı: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2026-KPSS lisans sınavı: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Sputnik Türkiye
2026-KPSS Lisans Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T13:20+0300
2026-09-06T13:20+0300
2026-09-06T13:20+0300
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kpss, ösym
2026-KPSS lisans sınavı: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ayrıntılar geliyor
2026-KPSS Lisans Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.