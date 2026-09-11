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Kongo'da okul yangını faciası: 29 öğrenci hayatını kaybetti

Kongo'da okul yangını faciası: 29 öğrenci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bukavu kentinde bir evde başlayarak iki ilkokula sıçrayan yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti, 25 öğrenci... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T08:17+0300

2026-09-11T08:17+0300

2026-09-11T08:17+0300

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, büyük bir yangın faciasına sahne oldu.Ulusal basında yer alan haberlere göre yangın, Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'ndeki bir evde başladı. Hızla yayılan alevler daha sonra bölgedeki Ujamaa ve Furaha ilkokullarına sıçradı.Faciada hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.25 öğrenci yaralandı, 4'ünün durumu ağırYangında can kaybının yanı sıra çok sayıda öğrenci de yaralandı.Son açıklamalara göre 25 öğrenci yaralanırken, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Yangının iki okula ulaşmasının ardından bölgede geniş çaplı müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.İki okul tamamen yandıFacianın boyutu yangının söndürülmesinin ardından daha net ortaya çıktı.Ahşaptan inşa edilen Ujamaa ve Furaha ilkokulları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler yalnızca okulları değil, çevredeki yerleşim alanını da etkiledi.Bölgedeki 300'den fazla evin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi.300'den fazla ev kullanılamaz hale geldiBir evde başlayan yangının kısa sürede yüzlerce yapıya ve iki okula ulaşması, Cimpunda Mahallesi'nde büyük çaplı hasara yol açtı.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.Mevcut bilgilere göre facianın bilançosu 29 öğrenci yaşamını yitirdi, 25 öğrenci yaralandı ve 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi şeklinde açıklandı.Yangının çıkış nedeni bilinmiyorYangının bir evde başladığı belirlenmesine rağmen alevlerin çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yetkililerin yangının nasıl başladığını ve iki okula kadar nasıl yayıldığını belirlemek amacıyla inceleme yürütmesi bekleniyor.Facianın ardından gözler, ağır yaralanan 4 öğrencinin sağlık durumuna ve yangının nedenine ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

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