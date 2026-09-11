https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kongoda-ebola-virusu-hizla-yayiliyor-salgin-ulkenin-7nci-eyaletine-sicradi-1108697518.html
Kongo'da Ebola virüsü hızla yayılıyor: Salgın ülkenin 7'nci eyaletine sıçradı
Kongo'da Ebola virüsü hızla yayılıyor: Salgın ülkenin 7'nci eyaletine sıçradı
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ebola salgınının ülkenin yedinci eyaletine yayıldığı bildirildi. Yetkililere göre salgında şu ana kadar 6 bin 942... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:42+0300
2026-09-11T15:42+0300
2026-09-11T15:43+0300
yaşam
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batı afrika
kuzey kivu
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkili olan Ebola salgınının ülkenin 7'nci eyaletine yayıldığı bildirildi. Kuzeybatıdaki Sud-Ubangi eyaletinin Valisi Jean-Rene Galekwa Vundawe, ülkenin ulusal araştırma enstitüsünde yapılan laboratuvar testlerinde mevcut salgına neden olan nadir Bundibugyo Ebola virüsü türünün tespit edildiğini açıkladı.Sud-Ubangi, salgından etkilenen 7'nci eyalet oldu.6 bin 942 vaka, 3 bin 349 ölümHükümetin çarşamba günü açıkladığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar 6 bin 942 Ebola vakası ve 3 bin 349 ölüm kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının kontrol altına alınamadığını ve 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan, 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tarihin en ölümcül Ebola salgınını aşma yolunda olduğunu bildirdi.Salgının merkezi Ituri'de vakalar azalırken komşu eyaletlerde artışSon haftalarda salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yeni vaka ve ölümlerde düşüş kaydedildi. Buna karşın komşu Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde vaka sayılarının hızla arttığı belirtildi.Salgının yayılmasında güvenlik sorunları, yerinden edilme, sağlık çalışanlarının grevi ve yoğun nüfus hareketlerinin etkili olduğu ifade edildi.Özellikle yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki durumun endişe verici olduğu, bu bölgelerde yaşayanların zaten son derece zor koşullarla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/beyin-kanserinde-umut-veren-kesif-tumorlerin-savunmasini-zayiflatabilecek-hedef-bulundu-1108688630.html
batı afrika
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afrika, batı afrika, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), demokratik kongo cumhuriyeti
afrika, batı afrika, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), demokratik kongo cumhuriyeti
Kongo'da Ebola virüsü hızla yayılıyor: Salgın ülkenin 7'nci eyaletine sıçradı
15:42 11.09.2026 (güncellendi: 15:43 11.09.2026)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ebola salgınının ülkenin yedinci eyaletine yayıldığı bildirildi. Yetkililere göre salgında şu ana kadar 6 bin 942 vaka ve 3 bin 349 ölüm kaydedilirken, salgının ülkedeki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğu belirtildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkili olan Ebola salgınının ülkenin 7'nci eyaletine yayıldığı bildirildi. Kuzeybatıdaki Sud-Ubangi eyaletinin Valisi Jean-Rene Galekwa Vundawe, ülkenin ulusal araştırma enstitüsünde yapılan laboratuvar testlerinde mevcut salgına neden olan nadir Bundibugyo Ebola virüsü türünün tespit edildiğini açıkladı.
Sud-Ubangi, salgından etkilenen 7'nci eyalet oldu.
Nadir görülen Bundibugyo Ebola Virüsü, insanlarda viral kanamalı ateşe yol açan ölümcül bir türüdür. Henüz onaylanmış bir aşı veya antiviral tedavisi bulunamayan bu türde destekleyici bakım ve sıvı tedavilerine odaklanılıyor.
6 bin 942 vaka, 3 bin 349 ölüm
Hükümetin çarşamba günü açıkladığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar 6 bin 942 Ebola vakası ve 3 bin 349 ölüm kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının kontrol altına alınamadığını ve 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan, 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tarihin en ölümcül Ebola salgınını aşma yolunda olduğunu bildirdi.
Salgının merkezi Ituri'de vakalar azalırken komşu eyaletlerde artış
Son haftalarda salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yeni vaka ve ölümlerde düşüş kaydedildi. Buna karşın komşu Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde vaka sayılarının hızla arttığı belirtildi.
Salgının yayılmasında güvenlik sorunları, yerinden edilme, sağlık çalışanlarının grevi ve yoğun nüfus hareketlerinin etkili olduğu ifade edildi.
Özellikle yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki durumun endişe verici olduğu, bu bölgelerde yaşayanların zaten son derece zor koşullarla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.