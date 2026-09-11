https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kongoda-ebola-virusu-hizla-yayiliyor-salgin-ulkenin-7nci-eyaletine-sicradi-1108697518.html

Kongo'da Ebola virüsü hızla yayılıyor: Salgın ülkenin 7'nci eyaletine sıçradı

Kongo'da Ebola virüsü hızla yayılıyor: Salgın ülkenin 7'nci eyaletine sıçradı

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ebola salgınının ülkenin yedinci eyaletine yayıldığı bildirildi. Yetkililere göre salgında şu ana kadar 6 bin 942... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T15:42+0300

2026-09-11T15:42+0300

2026-09-11T15:43+0300

yaşam

afrika

batı afrika

kuzey kivu

dünya sağlık örgütü (dsö)

demokratik kongo cumhuriyeti

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkili olan Ebola salgınının ülkenin 7'nci eyaletine yayıldığı bildirildi. Kuzeybatıdaki Sud-Ubangi eyaletinin Valisi Jean-Rene Galekwa Vundawe, ülkenin ulusal araştırma enstitüsünde yapılan laboratuvar testlerinde mevcut salgına neden olan nadir Bundibugyo Ebola virüsü türünün tespit edildiğini açıkladı.Sud-Ubangi, salgından etkilenen 7'nci eyalet oldu.6 bin 942 vaka, 3 bin 349 ölümHükümetin çarşamba günü açıkladığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar 6 bin 942 Ebola vakası ve 3 bin 349 ölüm kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının kontrol altına alınamadığını ve 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan, 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tarihin en ölümcül Ebola salgınını aşma yolunda olduğunu bildirdi.Salgının merkezi Ituri'de vakalar azalırken komşu eyaletlerde artışSon haftalarda salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yeni vaka ve ölümlerde düşüş kaydedildi. Buna karşın komşu Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde vaka sayılarının hızla arttığı belirtildi.Salgının yayılmasında güvenlik sorunları, yerinden edilme, sağlık çalışanlarının grevi ve yoğun nüfus hareketlerinin etkili olduğu ifade edildi.Özellikle yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki durumun endişe verici olduğu, bu bölgelerde yaşayanların zaten son derece zor koşullarla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

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batı afrika

kuzey kivu

demokratik kongo cumhuriyeti

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afrika, batı afrika, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), demokratik kongo cumhuriyeti