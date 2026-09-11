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İtalya'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Bazı evlerde hasar oluştu
İtalya'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Bazı evlerde hasar oluştu
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Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında perşembe günü çıkan orman yangını yerleşim yerleri için tehdit oluşturuyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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sicilya adası
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İtalya'nın orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-100den-fazla-askeri-danismanla-suudi-arabistana-istihbarat-sagliyor-1108679107.html
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palermo, sicilya adası, yangın
palermo, sicilya adası, yangın

İtalya'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Bazı evlerde hasar oluştu

02:38 11.09.2026 (güncellendi: 02:39 11.09.2026)
© AA / Alberto Lo Biancoİtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında orman yangını
İtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Alberto Lo Bianco
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Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında perşembe günü çıkan orman yangını yerleşim yerleri için tehdit oluşturuyor.
İtalya'nın orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.
Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.
Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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