https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/italyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerini-tehdit-ediyor-bazi-evlerde-hasar-olustu-1108679413.html

İtalya'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Bazı evlerde hasar oluştu

İtalya'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Bazı evlerde hasar oluştu

Sputnik Türkiye

Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında perşembe günü çıkan orman yangını yerleşim yerleri için tehdit oluşturuyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T02:38+0300

2026-09-11T02:38+0300

2026-09-11T02:39+0300

dünya

palermo

sicilya adası

yangın

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İtalya'nın orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/abd-100den-fazla-askeri-danismanla-suudi-arabistana-istihbarat-sagliyor-1108679107.html

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palermo, sicilya adası, yangın