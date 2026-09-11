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İsviçre Alpleri'nde otobüs faciası: Çok sayıda can kaybı

İsviçre Alpleri'nde otobüs faciası: Çok sayıda can kaybı

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin güneydoğusundaki Alpler'de turist otobüsü devrildi. Yaklaşık 48 Hollandalı yolcuyu taşıdığı bildirilen otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

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İsviçre'nin Graubünden bölgesinde turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.Yerel polisin açıklamasına göre kaza perşembe öğleden sonra, Alpler'deki Susch ile Zernez arasındaki güzergahta meydana geldi.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda helikopter, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin kesin rakam henüz paylaşılmadı.Otobüste yaklaşık 48 Hollandalı yolcu vardıKazaya karışan turist otobüsünün yaklaşık 48 Hollandalı yolcu taşıdığı bildirildi.Tur operatörü OAD adına açıklama yapan Hollanda Seyahat Şirketleri Birliği sözcüsü, otobüsteki yolcuların sayısını doğrularken ölü ve yaralıların kesin sayısının henüz açıklanamayacağını söyledi.Sözcü, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a yaptığı açıklamada mevcut aşamada kaç kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söylemelerinin mümkün olmadığını belirtti.Dar dağ yolunda yan yattıİsviçre basınında yayımlanan olay yeri görüntülerinde turist otobüsünün dar bir kır yolunun kenarında yan yatmış halde olduğu görüldü.Görüntülere çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin bölgede yürüttüğü çalışmalar da yansıdı.Otobüsün pazartesi günü Hollanda'dan hareket ettiği, yolcuların Avusturya'dan İsviçre'ye düzenlenen günübirlik gezi kapsamında bölgede bulunduğu bildirildi.İsviçre'de geniş çaplı kurtarma operasyonuKazanın meydana geldiği bölgenin Alp coğrafyasında bulunması nedeniyle kurtarma operasyonuna hava araçları da dahil edildi.Yetkililer olay yerine çok sayıda helikopterin sevk edildiğini ve geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.Kazanın nasıl meydana geldiği ve otobüsün neden devrildiği konusunda ise mevcut açıklamalarda kesin bir bilgi paylaşılmadı.İsviçre Devlet Başkanı'ndan açıklamaİsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin, kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Parmelin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.Parmelin ayrıca kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.Kazanın nedeni araştırılıyorİsviçre makamlarının başlattığı soruşturmada otobüsün devrilmesine yol açan koşulların belirlenmesi bekleniyor.Yetkililerden gelecek açıklamalarla birlikte kesin can kaybı ve yaralı sayısının, kazaya karışan yolcuların durumunun ve olayın nedeninin netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yine-boeing-yine-havada-panik-yolcu-ucagi-10-dakikada-27-bin-fit-alcaldi-1108679806.html

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