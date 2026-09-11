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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolunda-trafik-kontrollu-saglaniyor-1108694176.html
İstanbul'da otluk alanda yangın: D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor
İstanbul'da otluk alanda yangın: D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor
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D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye bölgedeİhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Kontrollü geçişYangın nedeniyle, D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.
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türkiye, sefaköy, bakırköy, küçükçekmece, yangın
türkiye, sefaköy, bakırköy, küçükçekmece, yangın

İstanbul'da otluk alanda yangın: D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor

14:35 11.09.2026
© Engin Zaferİstanbul'da otluk alanda yangın: Ekipler müdahale ediliyor
İstanbul'da otluk alanda yangın: Ekipler müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Engin Zafer
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Ayrıntılar geliyor
D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye bölgede

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kontrollü geçiş

Yangın nedeniyle, D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.
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