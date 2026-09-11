https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolunda-trafik-kontrollu-saglaniyor-1108694176.html

İstanbul'da otluk alanda yangın: D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor

İstanbul'da otluk alanda yangın: D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor

Sputnik Türkiye

D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:35+0300

2026-09-11T14:35+0300

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türki̇ye

türkiye

sefaköy

bakırköy

küçükçekmece

yangın

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İstanbul Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye bölgedeİhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Kontrollü geçişYangın nedeniyle, D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bilecikte-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-ediliyor-1108669691.html

türki̇ye

sefaköy

bakırköy

küçükçekmece

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türkiye, sefaköy, bakırköy, küçükçekmece, yangın