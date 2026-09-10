https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bilecikte-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-ediliyor-1108669691.html
Bilecik'te orman yangını çıktı: Alevlere müdahale ediliyor
Bilecik'te orman yangını çıktı: Alevlere müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çöplükte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T17:13+0300
2026-09-10T17:13+0300
2026-09-10T17:13+0300
türki̇ye
orman i̇şletme müdürlüğü
türkiye
bilecik
bilecik valiliği
bilecik belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108669534_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_74cd173c9f41215c90a5759a96481f62.jpg
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çöplükte başlayan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı. Hamidiye köyü yakınlarındaki yangına, ihbar üzerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/antalyada-3-gun-suren-yanginin-izleri-goruntulendi-1108661671.html
türki̇ye
bilecik
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orman i̇şletme müdürlüğü, türkiye, bilecik, bilecik valiliği, bilecik belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
orman i̇şletme müdürlüğü, türkiye, bilecik, bilecik valiliği, bilecik belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Bilecik'te orman yangını çıktı: Alevlere müdahale ediliyor
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çöplükte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çöplükte başlayan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Hamidiye köyü yakınlarındaki yangına, ihbar üzerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.