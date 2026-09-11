https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/3-ilde-3-okula-saldiri-planladiklari-iddia-edilen--27-kisi-yakalandi-22-ilde-c31k-operasyonu-1108686618.html

3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu

3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu

Sputnik Türkiye

3 ilde 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 'C31K' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T10:51+0300

2026-09-11T10:51+0300

2026-09-11T10:51+0300

türki̇ye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

operasyon

suça sürüklenen çocuk

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.19'u suça sürüklenen 32 şüpheli 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

türki̇ye

ankara

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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, suça sürüklenen çocuk