https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/3-ilde-3-okula-saldiri-planladiklari-iddia-edilen--27-kisi-yakalandi-22-ilde-c31k-operasyonu-1108686618.html
3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu
3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu
Sputnik Türkiye
3 ilde 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 'C31K' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T10:51+0300
2026-09-11T10:51+0300
2026-09-11T10:51+0300
türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
operasyon
suça sürüklenen çocuk
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.19'u suça sürüklenen 32 şüpheli 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.
türki̇ye
ankara
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, suça sürüklenen çocuk
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, suça sürüklenen çocuk
3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu
3 ilde 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 'C31K' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
19'u suça sürüklenen 32 şüpheli
19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.