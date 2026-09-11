Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/3-ilde-3-okula-saldiri-planladiklari-iddia-edilen--27-kisi-yakalandi-22-ilde-c31k-operasyonu-1108686618.html
3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu
3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu
Sputnik Türkiye
3 ilde 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 'C31K' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T10:51+0300
2026-09-11T10:51+0300
türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
operasyon
suça sürüklenen çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.19'u suça sürüklenen 32 şüpheli 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, suça sürüklenen çocuk
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, suça sürüklenen çocuk

3 ilde 3 okula saldırı planladıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı: 22 ilde 'C31K' operasyonu

10:51 11.09.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA
Abone ol
3 ilde 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen 'C31K' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19'u suça sürüklenen 32 şüpheli

19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала