https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/israil-gazzenin-han-yunus-bolgesini-vurdu-kassam-tugaylari-komutani-hayatini-kaybetti-1108706559.html
İsrail Gazze'nin Han Yunus bölgesini vurdu: Kassam Tugayları komutanı hayatını kaybetti
İsrail Gazze'nin Han Yunus bölgesini vurdu: Kassam Tugayları komutanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T18:49+0300
2026-09-11T18:49+0300
2026-09-11T18:49+0300
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Heysem olarak da bilinen Yazuri'nin Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi üyesi ve Han Yunus Tugayı Komutanı olduğu belirtildi.Yazuri'nin dün akşam suikast sonucu hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, komutanın, askeri kariyeri boyunca Han Yunus Tugayı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, Yazuri'nin daha önce Han Yunus Tugay İstihbarat Biriminin başkanlığı görevlerini yürüttüğü, ayrıca 'Aksa Tufanı operasyonunun planlanmasında önemli rol oynadığı' dile getirildi.İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen saldırıda Yazuri'nin yanı sıra iki Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı da İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bir topluluğu hedef aldığını, saldırıda aralarında Yazuri'nin de bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyorGazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1359 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 571 kişi yaralandı.
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ortadoğu, i̇srail, han yunus, gazze, i̇zzeddin el-kassam tugayları, hamas
ortadoğu, i̇srail, han yunus, gazze, i̇zzeddin el-kassam tugayları, hamas
İsrail Gazze'nin Han Yunus bölgesini vurdu: Kassam Tugayları komutanı hayatını kaybetti
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Heysem olarak da bilinen Yazuri'nin Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi üyesi ve Han Yunus Tugayı Komutanı olduğu belirtildi.
Yazuri'nin dün akşam suikast sonucu hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, komutanın, askeri kariyeri boyunca Han Yunus Tugayı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, Yazuri'nin daha önce Han Yunus Tugay İstihbarat Biriminin başkanlığı görevlerini yürüttüğü, ayrıca 'Aksa Tufanı operasyonunun planlanmasında önemli rol oynadığı' dile getirildi.
İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen saldırıda Yazuri'nin yanı sıra iki Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı da İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bir topluluğu hedef aldığını, saldırıda aralarında Yazuri'nin de bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1359 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 571 kişi yaralandı.