https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/israil-basini-netanyahunun-partisi-anketlerde-mayis-2025ten-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1108695010.html

İsrail basını: Netanyahu’nun partisi anketlerde Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyede

İsrail basını: Netanyahu’nun partisi anketlerde Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyede

Sputnik Türkiye

Maariv gazetesinin anketine göre, Eisenkot'un Yashar Partisi 25 milletvekiliyle ilk sırada yer alırken Netanyahu'nun Likud Partisi 19 milletvekiline geriledi.

2026-09-11T14:44+0300

2026-09-11T14:44+0300

2026-09-11T14:44+0300

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İsrail’deki Maariv gazetesinin gerçekleştirdiği ankete göre, aday listelerinin sunulmasının ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi 25 milletvekiliyle birinci parti olurken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ise geçen sene mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi görerek 19 milletvekiline geriledi.Ankete göre, 50 milletvekili çıkarması öngörülen Netanyahu bloku, hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğunun gerisinde kalıyor.Son ankete göre, muhalefet partilerinin oluşturduğu blok, 58 milletvekiline ulaşırken Arap partileri toplam 12 milletvekili elde etti.Ankette küçük partilerin oy dağılımında da değişiklik yaşandığı görüldü. Önceki anketlerde yedek askerler ve ekonomi odaklı partiler öne çıkarken, bu kez "Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesini" parti sloganı haline getiren "İsrail Halkı" seçim barajını aştı.Eisenkot, Netanyahu'nun önündeAnkette, Eisenkot'un başbakanlık yarışında Netanyahu karşısındaki üstünlüğünü de koruması dikkati çekti. Katılımcıların yüzde 50'si Eisenkot'u başbakanlık için daha uygun isim olarak görürken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.Eski Başbakan Naftali Bennett de başbakanlık yarışında Netanyahu'nun önünde yer aldı. Katılımcıların yüzde 45'i Bennett'i tercih ederken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 40 oldu.Ankete göre katılımcıların yüzde 79'u, seçimlerde oy verdikleri parti ülke yönetiminin parçası olmasa dahi İsrail'de kalacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 9'u ise oy verdiği parti iktidar koalisyonunda yer almazsa İsrail'den ayrılmayı düşündüğünü ifade etti.

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