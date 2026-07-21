https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gadi-eisenkot-netanyahunun-rakibi-kim-1107424597.html

Gadi Eisenkot: Netanyahu'nun rakibi kim?

Gadi Eisenkot: Netanyahu'nun rakibi kim?

Sputnik Türkiye

Netanyahu’nun iktidarına en ciddi tehdit, ‘alışılmadık bir isimden geliyor: Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot.’ 66 yaşındaki emekli general Eisenkot kim? Gadi Eisenkot'un hayatı ve görüşleri... Anketler ne diyor?

2026-07-21T12:37+0300

2026-07-21T12:37+0300

2026-07-21T12:37+0300

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İsrail merkezli Channel 12’nin son anketine göre Eisenkot’un partisi 21, Likud 23, Bennett-Lapid ittifakı ise 18 sandalye alıyor. Başbakanlık için kimin daha uygun olduğu sorusuna ise yüzde 38 Eisenkot, yüzde 36 Netanyahu yanıtını veriyor.Periferiden Genelkurmay'aEisenkot, Fas kökenli göçmen bir ailenin dokuz çocuğundan ikincisi olarak Tiberias ve Eilat’ta büyüdü. Netanyahu'nun Kudüs'ün 'elit çevrelerinden' ve Sayeret Matkal komando birliğinden gelen biyografisinin tam karşısında duruyor. Golani Tugayı’nda yükseldi, 2015-2019 arası Genelkurmay Başkanı oldu. Netanyahu tarafından atanmıştı, 2019 veda töreninde başbakan "Komutanlığın altında IDF büyük işler yaptı" demişti.Askeri kariyeri tartışmasız değil. 2006 Lübnan Savaşı sonrası geliştirilen 'Dahiyeh doktrini' gibi sert yaklaşımların da mimarlarından. 7 Ekim sonrası Eisenkot, Benny Gantz’la birlikte Netanyahu’nun acil savaş kabinesine girdi. Ancak strateji eksikliği ve rehine meselesindeki belirsizliğe giderek daha sert eleştiriler yöneltti. Şubat 2024’te Netanyahu’ya yazdığı mektupta “Savaş taktik kazanımlarla yürütülüyor, stratejik hedefler yok” dedi.Oğlunun Gazze'de ölmesi, Netanyahu'nun oğluyla karşılaştırılıyorGazze'ye saldırıları başlattıktan iki ay sonra en küçük oğlu Gal, Gazze’de öldü. İki yeğeni de hayatını kaybetti. Cenazede "Aileniz mutlu ve birleşik kalmaya devam edecek. Fedakarlığınız boşa gitmeyecek" diyen Eisenkot, Netanyahu’nun oğlu Yair’in Miami’de kalması ve yedek hizmet yapmaması, kamuoyunda sıkça karşılaştırılıyor.2024’ün haziran ayındakabineden ayrıldı. 2025’te Gantz’dan ayrılarak kendi partisini kurdu. Kısa sürede tek haneli rakamlardan anketlerin zirvesine tırmandı. Eski başbakanların birleşik blok teklifini reddedip bağımsız yol seçmesi, kararlılığının işareti oldu.'İsrail'den farklı bir yerde'The Economist’in İsrail muhabiri Anshel Pfeffer’e göre Eisenkot, 1996’dan beri Netanyahu'ya rakip arayan “İsrail seçmeninin uzun seçme süreci”nde farklı bir yerde duruyor. Pfeffer, “Barak ve Sharon gibi “temelden farklı” olanlar kazandı, Netanyahu’yu taklit edenler kaybetti. Eisenkot taklit etmiyor, zıddıyla kazanıyor” diyor.Ancak politika açısından farklar net değil. Eisenkot da sert askeri strateji mirasının parçası.

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