https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/arakciden-diplomasi-trafigi-pakistan-ve-suudi-arabistanla-bolgedeki-gerilimi-gorustu-1108683728.html

Arakçi'den diplomasi trafiği: Pakistan ve Suudi Arabistan'la bölgedeki gerilimi görüştü

Arakçi'den diplomasi trafiği: Pakistan ve Suudi Arabistan'la bölgedeki gerilimi görüştü

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T09:36+0300

2026-09-11T09:36+0300

2026-09-11T09:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in, bölgedeki çatışmaların tüm cephelerde azaltılması amacıyla diplomatik çabaların yeniden canlandırılması için atılabilecek adımları görüştüğü bildirildi.Pakistanlı bir kaynağa göre görüşmede, ABD ile İran arasındaki savaş, tarafların yeniden müzakere masasına dönme ihtimali ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele alındı.Suudi mevkidaşıyla görüştüİran Dışişleri Bakanlığı resmi Telegram hesabından yapılan duyuruda Arakçi'nin ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bölgesel meseleleri ele aldığı aktarıldı. Görüşmelerde, bölgede artan gerilime atıf yapılarak, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması için iş birliği ihtiyacı ile kalıcı barışın önemine vurgu yapıldı.Arakçi, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Trump: Çok fazla füzeleri varÖte yandan Fox News kanalına mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek olan Kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını ileri sürdü. İddia ettikleri gibi ABD İran'ın füzelerini tamamen yok ettiyse İran'ın hala nasıl füze fırlattığının sorulması üzerine ise Trump, "Çok fazla füzeleri var. Büyük oranda yok ettik ama hala füzeleri var. Her zaman bir miktar füzeleri olacak" yorumunu yaptı.Netanyahu'dan yeni saldırı tehditleriİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise dün yayımladığı video mesajda, Trump'ın İran’ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı iddiasını hatırlatarak İsrail’in buna izin vermeyeceğini savundu."Trump bu akşam İran'ın yeniden nükleer silahlarla kendini donatmaya çalıştığını açıkladı. Bu doğru” iddiasında bulunan Netanyahu, Lübnan ve İran’ı yeni saldırılarla hedef alacakları tehdidinde bulundu.

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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, pakistan, suudi arabistan, i̇ran dışişleri bakanlığı