https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ingiltereden-fransaya-gonderilen-yuzlerce-siginmaci-kayip-aralarinda-cocuklar-da-var-1108698017.html
İngiltere'den Fransa'ya gönderilen yüzlerce sığınmacı kayıp: Aralarında çocuklar da var
İngiltere'den Fransa'ya gönderilen yüzlerce sığınmacı kayıp: Aralarında çocuklar da var
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında Fransa'ya gönderdiği, en az 41'i çocuk olan yüzlerce sığınmacının nerede olduğunun bilinmediği bildirildi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T16:35+0300
yaşam
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i̇ngiltere
mülteci
sığınmacı
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İngiltere ile Fransa arasındaki 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında, Eylül 2025'ten bu yana yaklaşık bin 400 sığınmacı Fransa'ya gönderildi. The Guardian'ın haberine göre Fransız yetkililer bunlardan yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.Temmuz 2025'te duyurulan anlaşmaya göre, küçük teknelerle İngiltere'ye geçen sığınmacılar Fransa'ya geri gönderilirken, karşılığında Fransa'dan belirli sayıda sığınmacı yasal yollarla İngiltere'ye kabul ediliyor.Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Manş Denizi'ni geçen yaklaşık 32 bin kişinin yalnızca yüzde 4'ü Fransa'ya geri gönderildi. 1 Ekim'de sona ermesi beklenen anlaşmanın İngiltere tarafından uzatılması ve genişletilmesi istenirken, Fransa uygulamanın Avrupa geneline yayılmasını istiyor.Kayıplar arasında çocuklar da varBir insan hakları kuruluşu olan "Humans For Rights Network" direktörü Maddie Harris, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı listede, Fransa'ya gönderildikten sonra nerede oldukları bilinmeyen yüzlerce sığınmacının en az 41'inin, yaşları konusunda anlaşmazlık bulunan çocuk ve gençlerden oluştuğunun öne sürüldüğünü söyledi.Harris, söz konusu kişilerin Fransa'ya gönderilmelerinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Anlaşma kapsamında refakatsiz çocukların Fransa'ya gönderilmesi mümkün değil.Cezaevleri ve göçmen gözaltı merkezlerini denetleyen Bağımsız İzleme Kurulları ise yaklaşık 100 çocuğun yetişkin olarak kaydedilerek hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulduğunun tespit edildiğini bildirdi.Yalnızca 200 kişi yetkililerle iletişim halindeFransız siyasetçiler, İngiltere'den zorla Fransa'ya gönderilen kişilerden yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti. Yüzlerce kişinin ise Avrupa'nın farklı ülkelerinde kayıt dışı şekilde yaşadığı bildirildi.The Guardian'ın görüştüğü bazı sığınmacılar, Fransız makamlarının tutumu, kendi ülkelerine geri gönderilme baskısı veya yolculukları sırasında geçtikleri başka Avrupa ülkelerine gönderilme ihtimali nedeniyle yetkililerle bağlantılarını kestiklerini söyledi.İngiltere İçişleri Bakanlığı kaynakları, sığınmacıların Fransa'ya gönderilmelerinin ardından yaşananların Fransız makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti. Fransa İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/kongoda-ebola-virusu-hizla-yayiliyor-salgin-ulkenin-7nci-eyaletine-sicradi-1108697518.html
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fransa, manş denizi, i̇ngiltere, mülteci, sığınmacı
İngiltere'den Fransa'ya gönderilen yüzlerce sığınmacı kayıp: Aralarında çocuklar da var
15:55 11.09.2026 (güncellendi: 16:35 11.09.2026)
İngiltere'nin 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında Fransa'ya gönderdiği, en az 41'i çocuk olan yüzlerce sığınmacının nerede olduğunun bilinmediği bildirildi. STK'lar, bu çocuk ve gençlerin Fransa'ya gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.
İngiltere ile Fransa arasındaki 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında, Eylül 2025'ten bu yana yaklaşık bin 400 sığınmacı Fransa'ya gönderildi. The Guardian'ın haberine göre Fransız yetkililer bunlardan yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.
Temmuz 2025'te duyurulan anlaşmaya göre, küçük teknelerle İngiltere'ye geçen sığınmacılar Fransa'ya geri gönderilirken, karşılığında Fransa'dan belirli sayıda sığınmacı yasal yollarla İngiltere'ye kabul ediliyor.
Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Manş Denizi'ni geçen yaklaşık 32 bin kişinin yalnızca yüzde 4'ü Fransa'ya geri gönderildi. 1 Ekim'de sona ermesi beklenen anlaşmanın İngiltere tarafından uzatılması ve genişletilmesi istenirken, Fransa uygulamanın Avrupa geneline yayılmasını istiyor.
Kayıplar arasında çocuklar da var
Bir insan hakları kuruluşu olan "Humans For Rights Network" direktörü Maddie Harris, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı listede, Fransa'ya gönderildikten sonra nerede oldukları bilinmeyen yüzlerce sığınmacının en az 41'inin, yaşları konusunda anlaşmazlık bulunan çocuk ve gençlerden oluştuğunun öne sürüldüğünü söyledi.
Harris, söz konusu kişilerin Fransa'ya gönderilmelerinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Anlaşma kapsamında refakatsiz çocukların Fransa'ya gönderilmesi mümkün değil.
İngiltere İçişleri Bakanlığı
ise The Guardian'a yaptığı açıklamada iddiayı reddederek, "Bu kesinlikle doğru değil. Yaşı konusunda anlaşmazlık bulunan hiç kimse Fransa'ya gönderilmedi
" ifadelerini kullandı.
Cezaevleri ve göçmen gözaltı merkezlerini denetleyen Bağımsız İzleme Kurulları ise yaklaşık 100 çocuğun yetişkin olarak kaydedilerek hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Harris
, "En az 41 çocuk İngiltere'den Fransa'ya gönderildi ve şu anda nerede oldukları bilinmiyor"
dedi.
Yalnızca 200 kişi yetkililerle iletişim halinde
Fransız siyasetçiler, İngiltere'den zorla Fransa'ya gönderilen kişilerden yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti. Yüzlerce kişinin ise Avrupa'nın farklı ülkelerinde kayıt dışı şekilde yaşadığı bildirildi.
The Guardian'ın görüştüğü bazı sığınmacılar, Fransız makamlarının tutumu, kendi ülkelerine geri gönderilme baskısı veya yolculukları sırasında geçtikleri başka Avrupa ülkelerine gönderilme ihtimali nedeniyle yetkililerle bağlantılarını kestiklerini söyledi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı kaynakları, sığınmacıların Fransa'ya gönderilmelerinin ardından yaşananların Fransız makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti. Fransa İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı.