https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ingiltereden-fransaya-gonderilen-yuzlerce-siginmaci-kayip-aralarinda-cocuklar-da-var-1108698017.html

İngiltere'den Fransa'ya gönderilen yüzlerce sığınmacı kayıp: Aralarında çocuklar da var

İngiltere'den Fransa'ya gönderilen yüzlerce sığınmacı kayıp: Aralarında çocuklar da var

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında Fransa'ya gönderdiği, en az 41'i çocuk olan yüzlerce sığınmacının nerede olduğunun bilinmediği bildirildi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T16:35+0300

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manş denizi

i̇ngiltere

mülteci

sığınmacı

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İngiltere ile Fransa arasındaki 'bire karşı bir' anlaşması kapsamında, Eylül 2025'ten bu yana yaklaşık bin 400 sığınmacı Fransa'ya gönderildi. The Guardian'ın haberine göre Fransız yetkililer bunlardan yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.Temmuz 2025'te duyurulan anlaşmaya göre, küçük teknelerle İngiltere'ye geçen sığınmacılar Fransa'ya geri gönderilirken, karşılığında Fransa'dan belirli sayıda sığınmacı yasal yollarla İngiltere'ye kabul ediliyor.Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Manş Denizi'ni geçen yaklaşık 32 bin kişinin yalnızca yüzde 4'ü Fransa'ya geri gönderildi. 1 Ekim'de sona ermesi beklenen anlaşmanın İngiltere tarafından uzatılması ve genişletilmesi istenirken, Fransa uygulamanın Avrupa geneline yayılmasını istiyor.Kayıplar arasında çocuklar da varBir insan hakları kuruluşu olan "Humans For Rights Network" direktörü Maddie Harris, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı listede, Fransa'ya gönderildikten sonra nerede oldukları bilinmeyen yüzlerce sığınmacının en az 41'inin, yaşları konusunda anlaşmazlık bulunan çocuk ve gençlerden oluştuğunun öne sürüldüğünü söyledi.Harris, söz konusu kişilerin Fransa'ya gönderilmelerinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Anlaşma kapsamında refakatsiz çocukların Fransa'ya gönderilmesi mümkün değil.Cezaevleri ve göçmen gözaltı merkezlerini denetleyen Bağımsız İzleme Kurulları ise yaklaşık 100 çocuğun yetişkin olarak kaydedilerek hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulduğunun tespit edildiğini bildirdi.Yalnızca 200 kişi yetkililerle iletişim halindeFransız siyasetçiler, İngiltere'den zorla Fransa'ya gönderilen kişilerden yalnızca 200'ünün Fransız makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti. Yüzlerce kişinin ise Avrupa'nın farklı ülkelerinde kayıt dışı şekilde yaşadığı bildirildi.The Guardian'ın görüştüğü bazı sığınmacılar, Fransız makamlarının tutumu, kendi ülkelerine geri gönderilme baskısı veya yolculukları sırasında geçtikleri başka Avrupa ülkelerine gönderilme ihtimali nedeniyle yetkililerle bağlantılarını kestiklerini söyledi.İngiltere İçişleri Bakanlığı kaynakları, sığınmacıların Fransa'ya gönderilmelerinin ardından yaşananların Fransız makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti. Fransa İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı.

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