https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ingilterede-yardimli-olum-yasa-tasarisi-parlamentoda-reddedildi-1108701407.html
İngiltere'de 'yardımlı ölüm' yasa tasarısı parlamentoda reddedildi
İngiltere'de 'yardımlı ölüm' yasa tasarısı parlamentoda reddedildi
Sputnik Türkiye
İngiltere ve Galler'de ölümcül hastalığı bulunan kişilerin yaşamlarına tıbbi destekle son vermesine izin verilmesini öngören yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda yapılan oylamada reddedildi.
2026-09-11T16:56+0300
2026-09-11T16:56+0300
2026-09-11T16:56+0300
dünya
yardımlı ölüm
destekli ölüm
i̇ngiltere
yasa tasarısı
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İngiliz Milletvekilleri, ölümcül hastalığı bulunan ve yaşam beklentisi altı ay veya daha az olan yetişkinlerin, belirli koşullar altında yaşamlarını sonlandırmak için tıbbi yardım almasına izin verecek düzenlemeye 270'e karşı 286 oyla karşı çıktı. Böylece tasarı 16 oy farkla reddedilmiş oldu.Oylama, destekli ölüm uygulamasının İngiltere ve Galler'de yasallaştırılması yönünde yürütülen tartışmalara önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Tasarı, Haziran 2025'te yapılan önceki Avam Kamarası oylamasında 291'e karşı 314 oyla kabul edilmişti.Son oylamayla birlikte yasa tasarısı mevcut haliyle ilerleyemeyecek.Avam Kamarası'ndaki tartışmalarAvam Kamarası'ndaki görüşmeler sırasında milletvekilleri, destekli ölüm konusunda kendi deneyimlerini de paylaştı. Bazı milletvekilleri, ağır ve tedavi edilemez hastalıklarla yaşayan kişilerin dayanılmaz acılardan kurtulma hakkının bulunması gerektiğini savunurken, karşı çıkanlar düzenlemenin özellikle kırılgan kişileri yeterince korumadığını belirtti.İşçi Partisi milletvekili Claire Hazelgrove, nadir görülen bir kanser nedeniyle yaşamının büyük bölümünde hastalıkla mücadele eden annesinin geçen yıl hayatını kaybettiğini anlattı.Metastatik meme kanseri teşhisi bulunan İşçi Partisi milletvekili Ashley Dalton ise tasarının, ölümcül hastalığı bulunan ancak aynı zamanda tedavi edilebilir depresyon yaşayan kişileri yeterince korumadığını savundu.'Palyatif bakım sistemi hazır değil' itirazıDüzenlemeye karşı çıkanların temel gerekçelerinden biri ise İngiltere'deki palyatif bakım sisteminin destekli ölüm uygulamasına geçiş için yeterli durumda olmadığı yönünde.Marie Curie gibi kuruluşlar, hükümete palyatif bakım hizmetlerindeki krizi çözme çağrısı yaptı. Bazı milletvekilleri, kişilerin yeterli bakım ve ağrı kontrolü alamadıkları için yaşamlarını sonlandırmayı tercih etmelerinden endişe duyduklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/beyin-kanserinde-umut-veren-kesif-tumorlerin-savunmasini-zayiflatabilecek-hedef-bulundu-1108688630.html
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yardımlı ölüm, destekli ölüm, i̇ngiltere, yasa tasarısı
yardımlı ölüm, destekli ölüm, i̇ngiltere, yasa tasarısı
İngiltere'de 'yardımlı ölüm' yasa tasarısı parlamentoda reddedildi
İngiltere ve Galler'de ölümcül hastalığı bulunan kişilerin yaşamlarına tıbbi destekle son vermesine izin verilmesini öngören yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda yapılan oylamada reddedildi.
İngiliz Milletvekilleri, ölümcül hastalığı bulunan ve yaşam beklentisi altı ay veya daha az olan yetişkinlerin, belirli koşullar altında yaşamlarını sonlandırmak için tıbbi yardım almasına izin verecek düzenlemeye 270'e karşı 286 oyla karşı çıktı. Böylece tasarı 16 oy farkla reddedilmiş oldu.
Oylama, destekli ölüm uygulamasının İngiltere ve Galler'de yasallaştırılması yönünde yürütülen tartışmalara önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Tasarı, Haziran 2025'te yapılan önceki Avam Kamarası oylamasında 291'e karşı 314 oyla kabul edilmişti.
Son oylamayla birlikte yasa tasarısı mevcut haliyle ilerleyemeyecek.
Avam Kamarası'ndaki tartışmalar
Avam Kamarası'ndaki görüşmeler sırasında milletvekilleri, destekli ölüm konusunda kendi deneyimlerini de paylaştı. Bazı milletvekilleri, ağır ve tedavi edilemez hastalıklarla yaşayan kişilerin dayanılmaz acılardan kurtulma hakkının bulunması gerektiğini savunurken, karşı çıkanlar düzenlemenin özellikle kırılgan kişileri yeterince korumadığını belirtti.
İşçi Partisi milletvekili Claire Hazelgrove, nadir görülen bir kanser nedeniyle yaşamının büyük bölümünde hastalıkla mücadele eden annesinin geçen yıl hayatını kaybettiğini anlattı.
Metastatik meme kanseri teşhisi bulunan İşçi Partisi milletvekili Ashley Dalton ise tasarının, ölümcül hastalığı bulunan ancak aynı zamanda tedavi edilebilir depresyon yaşayan kişileri yeterince korumadığını savundu.
'Palyatif bakım sistemi hazır değil' itirazı
Düzenlemeye karşı çıkanların temel gerekçelerinden biri ise İngiltere'deki palyatif bakım sisteminin destekli ölüm uygulamasına geçiş için yeterli durumda olmadığı yönünde.
Marie Curie gibi kuruluşlar, hükümete palyatif bakım hizmetlerindeki krizi çözme çağrısı yaptı. Bazı milletvekilleri, kişilerin yeterli bakım ve ağrı kontrolü alamadıkları için yaşamlarını sonlandırmayı tercih etmelerinden endişe duyduklarını dile getirdi.