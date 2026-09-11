https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/iddialara-yanit-geldi-kredi-karti-limitleri-dusurulecek-mi--1108686224.html

İddialara yanıt geldi: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?

İddialara yanıt geldi: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?

Sputnik Türkiye

Kredi kartı limitlerinin düşürüleceği ve yeniden belirleneceği yönündeki haberlere ilişkin BDKK'nın herhangi bir çalışma yürütmediği belirtildi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T10:42+0300

2026-09-11T10:42+0300

2026-09-11T10:42+0300

ekonomi̇

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bddk

sgk

kredi kartı

kredi kartı limiti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg

Son dönemde 'kredi kartlarının limitleri düşürüleceği ve kişilerin gerçek maaşlarına yönelik yeniden düzenleneceğine' dair iddialara sektör kaynakları yanıt verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir çalışma yürütmediği belirtildi. Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?Kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağı yönündeki iddialar sosyal medya platformlarında ve bazı basın kuruluşlarında gündeme getirildi. İddialarda, bankaların kredi kartı limiti belirlerken müşterilerin beyan ettiği gelirin yanı sıra gerçek gelir, mevcut borçlar ve kredi puanını dikkate alacağı öne sürüldü.Ayrıca SGK ile entegre bir sistem kurulacağı ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç verileriyle birlikte kişilerin gerçek maaşlarının tespit edilerek kredi kartı limitlerinin buna göre yeniden belirleneceği iddia edildi.Ancak söz konusu iddialar, milyonlarca kredi kartı sahibinin “Kart limitim azaltılacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Düzenlemeyle vatandaşların borçlanma sınırlarının yeniden belirleneceği ve kişilerin bütçelerini aşan borçlanmaların önüne geçileceği yönünde kaynağı belirsiz iddialar gündeme geldi. Mevcut kredi kartı bulunan ve yüksek limit kullanan vatandaşların da düzenleme kapsamına alınacağı, kart limitlerinin yeniden belirlenebileceği iddia edildi.Sektör kaynakları konuyla ilgili açıklama yaptıNTV'nin haberlerine göre, kaynaklar, şu anda bu yönde yeni bir düzenleme bulunmadığını belirterek vatandaşların kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) öncelikle taslak metni hazırlayarak sektör temsilcilerinin görüşüne sunması gerekiyor. Sektör paydaşlarından alınacak görüşlerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda düzenlemenin hayata geçirilmesi mümkün olabilecek.BDDK ne demişti?Yılın ilk aylarında kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanmıştı. Yapılan düzenlemeler bankalara iletilirken, kamuoyuna da resmi olarak duyurulmuştu.Ancak son dönemde yeniden gündeme gelen kredi kartı limitlerine ilişkin iddiaların ardından BDDK’dan açıklama geldi. Kurum, “Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/bddkya-kredi-karti-sikyeti-yagdi-basvurular-bir-yilda-ikiye-katlandi-1106096218.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk, sgk, kredi kartı, kredi kartı limiti