BDDK’ya kredi kartı şikâyeti yağdı: Başvurular bir yılda ikiye katlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredi kartları ve borç yapılandırmalarına ilişkin şikâyetlerde dikkat çekici artışı ortaya koydu... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T09:11+0300
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredi kartları ve borç yapılandırmalarına ilişkin şikâyetlerde dikkat çekici artışı ortaya koydu. 2025 yılında banka ve kredi kartlarıyla ilgili başvurular yaklaşık iki kat artarak 26 bin 537’ye yükseldi.
BDDK’nın faaliyet raporuna göre kuruma yapılan toplam başvuru sayısı 2023 yılında 228 bin 334, 2024 yılında 178 bin 108 ve 2025 yılında 231 bin 664 olarak gerçekleşti.
Raporda, 2023 yılında deprem felaketinin etkisiyle yükselen başvuru sayısının 2024 yılında gerilediği, ancak 2025 yılında yeniden artış göstererek önceki yılların üzerine çıktığı belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre, raporda şu değerlendirmeye yer verildi:
“Deprem felaketinin etkisiyle 2023’te belirgin şekilde yükselen ve 2024 yılında azalarak olağan düzeylere gerileyen başvuru sayısı 2025’te yıllık yüzde 30 oranında arttı. Başvuruların 2025’te 2023 yılı seviyesinin de üzerine çıktığı görüldü. Söz konusu artışta, 10 Temmuz 2025 tarihli kredi kartları borçlarının ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme sonrası yapılan başvurulardaki artış etkili oldu.”
Kredi kartı şikâyetleri yaklaşık i̇ki katına çıktı
Raporda, başvuruların konulara göre dağılımı incelendiğinde özellikle banka ve kredi kartları ile ticari müşteri başlıklarında dikkat çekici artış yaşandığı belirtildi.
2025 yılında banka ve kredi kartlarına ilişkin şikâyetlerin yaklaşık iki katına çıkarak toplam başvuru hacmindeki yükselişte etkili olduğu kaydedildi.
Yapılandırma başvurularında büyük artış
BDDK verilerine göre öteleme/yapılandırma başlığı altında yapılan başvurular da önemli ölçüde yükseldi.
Böylece yapılandırma talepleri bir yıl içinde yaklaşık iki kat arttı.
Ticari müşteri başvuruları da yükseldi
Raporda ticari müşterilerden gelen başvuruların da belirgin şekilde arttığı görüldü.
Ticari müşteri kaynaklı başvuruların da toplam şikâyet hacmini artıran başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.
İcra, kredi notu ve limit taleplerinde artış
BDDK verilerine göre diğer başlıklarda da yükseliş yaşandı.
İcraya i̇lişkin başvurular
Kredi notu / sicil affı / kara liste
Kredi ve kredi kartı talebi / limit tahsisi
Dolandırıcılık şikâyetlerinde düşüş dikkat çekti
Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise dolandırıcılık başvurularındaki gerileme oldu.
Dolandırıcılık şikâyetlerinin bir önceki yıla göre azaldığı görüldü.
7 bankaya çağrı merkezi cezası
Faaliyet raporunda finansal tüketicilerin korunmasına yönelik denetim çalışmaları hakkında da bilgi verildi.
80 rapor ve mütalaa hazırlandı, 8 müzekkere kurul gündemine alındı, 11 müzekkere karara bağlandı.
Ayrıca kurul kararları doğrultusunda toplam 6 kişinin imza yetkisi geçici olarak kaldırıldı.
BDDK, Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen denetimlerde standart oranları sağlayamayan 7 bankaya idari para cezası uygulandığını açıkladı.